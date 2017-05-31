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Артем Дзюба: операция на колене не требуется, буду лечить консервативно

Нападающий сборной России Артем Дзюба после тренировки команды в Австрии рассказал о состоянии здоровья.

"Самочувствие ничего, потихонечку. Колено нормально, тренируюсь со всеми. Поэтому не жалуюсь. Что касается тренажерного зала, то есть небольшая группа игроков, которые делают не все упражнения. А так мы все делаем в общей группе.

Операция на колене? Нет, она не требуется. Буду лечить консервативно. Надеюсь, все будет хорошо", – цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:53
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№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо сначала голову вылечить. Все болезни оттуда.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: tuner (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
На колене точно не требуется.
Регистрация: 29.08.2015
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