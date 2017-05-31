Мино Райола: Ибрагимович хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола сообщил, что шведский футболист хочет продолжить свою карьеру в составе "красных дьяволов"."Он хочет остаться в Англии. Если он увидит, что является ценным игроком для "МЮ", то почему бы не остаться в этом клубе", - цитирует агента TalkSport.