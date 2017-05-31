Гаэль Клиши привлек внимание "Ливерпуля"

Защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши может стать игроком "Ливерпуля", информирует Daily Mail.Сообщается, что игрока в своей команде хочет видеть лично главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. 1 июля француз станет свободным агента и его уже можно будет заполучить бесплатно.