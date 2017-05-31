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Гол Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Астану"

"Кайрат" одержал победу над "Астаной" в матче 20-го тура чемпионата Казахстана - 3:0.

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отыграл за "Кайрат" 71 минуту и открыл счёт в середине первого тайма. Также отличился Иво Иличевич, один мяч в свои ворота забил Юрий Логвиненко.

Теги: Кайрат Астана Аршавин
Сегодня, 19:03
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(0)
№7 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:15) #
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  •  (0)

Большой Мастер.
Регистрация: 24.10.2012
№6 Написал: Инга Легецкая (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (1)

Я думала Аршавин уже на пенсии.
Регистрация: 31.05.2017
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:28) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Шава ТАЛАНТ...
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Black Fox
гол-красавец

Да.
Гол, конечно, красивый.
А чегой-то он после гола начал своим "пихать"?
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
да, гол на славу
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:14) #
  • -3
  •  (5)
online

ну все теперь в зенит с зарплатой 5 евролямов
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:07) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
гол-красавец


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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