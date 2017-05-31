Гол Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Астану"

"Кайрат" одержал победу над "Астаной" в матче 20-го тура чемпионата Казахстана - 3:0.Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отыграл за "Кайрат" 71 минуту и открыл счёт в середине первого тайма. Также отличился Иво Иличевич, один мяч в свои ворота забил Юрий Логвиненко.