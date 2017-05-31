"Реал Сосьедад" продлил контракт с Хоном Баутистой

"Реал Сосьедад" продлил контракт с нападающим Хоном Баутистой, сообщает официальный сайт клуба.Новое соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до 2023 года. Прежний контракт истекал летом 2020 года.В прошлом сезоне Баутиста провел 12 матчей в чемпионате Испании, забив три гола.