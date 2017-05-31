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"Реал Сосьедад" продлил контракт с Хоном Баутистой
"Реал Сосьедад" продлил контракт с нападающим Хоном Баутистой, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до 2023 года. Прежний контракт истекал летом 2020 года.
В прошлом сезоне Баутиста провел 12 матчей в чемпионате Испании, забив три гола.
Новое соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до 2023 года. Прежний контракт истекал летом 2020 года.
В прошлом сезоне Баутиста провел 12 матчей в чемпионате Испании, забив три гола.
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