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Доменико Кришито: хочу вернуться в Италию, чтобы иметь возможность попасть в сборную

Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что хочет вернуться в Италию. Соглашение игрока с клубом истекает через год.

"Я хочу вернуться в Италию, чтобы иметь возможность попасть в сборную. "Наполи"? Мне нравится их футбол, их игра. Этот клуб голоден до побед, у них будет шанс. Не исключено, что перейду туда, так как у меня еще не было переговоров с "Зенитом" о продлении контракта", – сказал Кришито в эфире радиостанции Radio Kiss Kiss.
Теги: Кришито Зенит Наполи
Сегодня, 19:30
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№10 Написал: перевод (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (2)

Обычная торговля на счёт продления контракта на лучшие условия..
Регистрация: 21.10.2016
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:54) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: syamtomov
По-моему, он просто хочет раскрутить "Зенит" на бабло.

В таком случаее, ему проще было выбить хороший контракт одной фразой: Меня Каррера хочет видеть в Спартаке. По такой схеме в свое время Аршавин раком поставил Зенит.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще у одного вирус прошел!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Как так можно то? Предатель. Променять великий клуп на Наполи? Фууууу..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (4)

Я хочу вернуться в Италию, чтобы иметь возможность попасть в сборную. "Наполи"? Мне нравится их футбол, их игра. Этот клуб голоден до побед, у них будет шанс.

Не исключено, что перейду туда, так как у меня еще не было переговоров с "Зенитом" о продлении контракта", – сказал Кришито

По-моему, он просто хочет раскрутить "Зенит" на бабло. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:39) #
  • +2
  •  (8)
online

вот и Кришито дал по съебатору bowtie
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:37) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
При хорошей игре можно и из РФПЛ попасть в сборную...другое дело может не хочет в зените играть?Странно ведь итальянец у руля будет.Думаю останется,такими игроками не разбрасываются
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (9)
online

бегут с авроры крысы
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не успели новый стадион построить..поле с мочёй поменять..а ОН ..

кому то нравится таджикская моча?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (9)
online

Беги, Форест , беги! Съeбывай оттуда и поскорей!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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