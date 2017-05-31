Доменико Кришито: хочу вернуться в Италию, чтобы иметь возможность попасть в сборную

Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что хочет вернуться в Италию. Соглашение игрока с клубом истекает через год."Я хочу вернуться в Италию, чтобы иметь возможность попасть в сборную. "Наполи"? Мне нравится их футбол, их игра. Этот клуб голоден до побед, у них будет шанс. Не исключено, что перейду туда, так как у меня еще не было переговоров с "Зенитом" о продлении контракта", – сказал Кришито в эфире радиостанции Radio Kiss Kiss.