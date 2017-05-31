Вячеслав Караваев - в символической сборной чемпионата Чехии-2016/17

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев попал в символическую сборную чемпионата Чехии—2016/17."Вероятно, лучший игрок "Спарты" в прошлом сезоне. Русский богатырь забивал и отдавал голевые передачи", - говорится на сайте лиги.Ранее Караваев также был признан лучшим игроком сезона в "Спарте".