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Вячеслав Караваев - в символической сборной чемпионата Чехии-2016/17

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев попал в символическую сборную чемпионата Чехии—2016/17.

"Вероятно, лучший игрок "Спарты" в прошлом сезоне. Русский богатырь забивал и отдавал голевые передачи", - говорится на сайте лиги.

Ранее Караваев также был признан лучшим игроком сезона в "Спарте".

Вячеслав Караваев - в символической сборной чемпионата Чехии-2016/17
Теги: Караваев Спарта
Сегодня, 20:08
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2
(0)
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Sidhe,
ты обосанный чушпан.
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:12) #
  • -3
  •  (3)

Каравай, каравай... Жопу, Пончик, подставляй...
Спасибо товарищу Пельменю за выживание способных игроков из чемпионата России! Пожелаем ему многих соло на английских флейтах!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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