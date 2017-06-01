Бердыев и "Рубин": подарит ли повторный брак семейное счастье?

Что принесент "Рубину" возвращение Курбана Бердыева?

Новое чемпионство Борьбу за медали и путевку в Лигу Чемпионов Стабильное участие в еврокубках Ничего: все останется, как есть Провал: команда будет бороться за выживание Вылет из Премьер-лиги



