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Бердыев и "Рубин": подарит ли повторный брак семейное счастье?
Разговоры о возможном возвращении Курбана Бердыева в "Рубин" звучат все громче. Масла в огонь подлил и президент Татарстана Рустам Минниханов, открытым текстом порекомендовавший руководству клуба пригласить наставника, дважды приводившего казанцев к чемпионству. Rusfootball.info рассуждает о том, стоит ли одному из самых успешных российских тренеров возвращаться в места былой славы.
В народе очень любят повторять сказанную некогда античным философом Гераклитом фразу, ставшую бессмертной: "Нельзя дважды войти в одну реку". Однако мало кто задумывается о том, что обычно она интерпретируется абсолютно неправильно. Древний мыслитель вовсе не имел в виду, что невозможно вновь добиться успеха там, где он к тебе уже приходил. На самом деле, имелось в виду, что даже, если ты войдешь в реку там, где делал это ранее, она, в действительности, будет иной, ибо успеют смениться вода, дно и т.д. Что перекликается с другой знаменитой фразой того же Гераклита: "Все течет, все изменяется".
Потому не стоит применять данную поговорку к возможному возвращению Бердыева в Казань. Практика показывает, что люди нередко со второй попытки достигают даже большего, чем во время первой. Конечно, после того, что Курбан Бекиевич успел сотворить во главе "Рубина" за проведенные его главным тренером двенадцать лет, даже повторить те достижения будет затруднительно. Однако это совсем не значит, что один из самых успешных тренеров России двух последних десятилетий провалится там, где он и ковал бОльшую часть своей славы.
Мы же с вами попытаемся посмотреть на складывающуюся ситуацию глазами трех ее основных участников: "Ростова", "Рубина" и самого Бердыева.
Для начал отметим, что, если бы не странный провал дончан в Оренбурге, уход Курбана Бекиевича был бы куда менее вероятным. Он получил бы возможность еще сезон поработать с уже созданной и имеющей международный опыт командой в еврокубках, а сам клуб, зарабатывая на участии в международном соревновании, имел шансы хоть немного, но укрепить состав. Казанцы же остались без билета в Лигу Европы, и ждать выхода туда пришлось бы, как минимум, год. В такой ситуации Бердыев вполне мог бы и отказаться от предложения "Рубина". Однако в итоге еврокубки закрылись и для представителя Татарстана, и для "мужиков", и в этом смысле тренер ничего не потеряет при переезде в Казань.
Вообще же возвращение в "Рубин" для Бердыева таит в себе как плюсы, так и минусы. Начнем с последних.
В "Ростове" за последние два с половиной года Курбан Бекиевич выстроил коллектив, отточил командную тактику и довел ее практически до совершенства, привел в клуб нужных ему футболистов, бОльшая часть которых стала важнейшими деталями донского механизма. Продолжая возглавлять (не де-юре, но мы все прекрасно понимаем, как оно обстоит на самом деле) "желто-синих", Бердыев не будет стоять перед необходимостью начинать все сначала. Ему нужно лишь вовремя смазывать этот самый механизм, а также, по возможности, менять износившиеся или не слишком качественные детали. Отправившись же в "Рубин", 64-летний специалист вынужден будет создавать, по сути, новую команду.
Кроме того, Бердыев занял очень выгодную для себя позицию в структуре "Ростова". Находясь на должности вице-президента, он может спокойно тренировать и вместе с тем держать в своих руках часть управления клубными процессами, к чему Курбан Бекиевич всегда стремится. Очевидно, что и в Казань он отправится только на определенных условиях, однако точно предсказать, как там все сложится в этом плане, не может никто.
С другой стороны, работа в "Рубине" сейчас выглядит куда перспективней. У ростовчан как были финансовые проблемы, так никуда и не делись, а в подобной ситуации донской клуб, оставшись без еврокубков, вполне может упереться в потолок и начать регрессировать. В столице Татарстана же, судя по тратам прошлого лета, денег на развитие команды хватает, и Бердыев может получить вполне приличный бюджет. И это при том, что в составе "Рубина" уже сейчас достаточно исполнителей хорошего уровня, а то, что Хави Грасия не сумел использовать их потенциал, проблема, прежде всего, самого испанского тренера.
При этом Курбан Бекиевич может рассчитывать на серьезный кредит доверия, ведь его приглашение будет, по сути, признанием со стороны руководства казанского клуба и боссов республики того, что в декабре 2013-го они допустили ошибку. С тех пор "рубиновые" провели три перестановки на тренерском мостике, но так и не дождались желаемой отдачи. Вряд ли кто-нибудь скажет вслух "мы зря уволили Бердыева", однако это будет ясно и без слов. А в такой ситуации, еще и имея за спиной огромные достижения во главе казанской команды, Курбан Бекиевич получит возможность спокойно работать без серьезного давления.
А ведь он много лет выстраивал всю работу футбольного хозяйства в республике, и вряд ли за три с половиной года изменилось абсолютно все, так что многие из известных Бердыеву лазеек и связей вновь окажутся в его распоряжении.
Ко всему прочему, стоит отметить, что столица Татарстана все-таки ментально гораздо ближе 64-летнему тренеру, нежели Ростов, и на юге нашей державы он, скорее всего, не чувствовал себя настолько же своим, насколько им всегда оставался в Казани.
Что касается "Рубина", то для него приглашение Бердыева – это, пожалуй, почти беспроигрышный шаг. Почти – потому что в футболе никто и никогда не может дать гарантии успеха, а провалиться можно с кем угодно и в каких угодно условиях. Однако сейчас, наверное, нет в России тренера, ставка на которого выглядела бы более логичной. Тем более, когда речь идет не о совершенно новом опыте, а о возвращении, по сути, к родным пенатам.
Приход тренера, дважды делавшего "Рубин" чемпионом и ковавшего легендарную победу на "Камп Ноу", сам по себе может скрасить имидж казанского клуба и завлечь хотя бы часть болельщиков на трибуны ныне пустующего красавца-стадиона. Приглашение Грасии было, по сути, авантюрой, и она откровенно не удалась. После этого разумно повернуться совсем в другую сторону и сделать понятный и логичный шаг. Если "рубиновые" все-таки вернут Бердыева, пожалуй, это уже будет первой победой. А как оно там сложится с результатами на футбольном поле – посмотрим.
Единственными, кто однозначно проиграет от переезда Курбана Бекиевича в Татарстан, являются "Ростов" и его поклонники. И тут уж ничего не попишешь. Донская сказка с борьбой за титул, Лигой Чемпионов, прилетами в город "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" – дело рук прежде всего и прежде всего Бердыева. Конечно, после него в клубе останутся наработанные схемы, ученики Курбана Бекиевича и созданная им команда. Однако трудно поверить в то, что этот механизм будет способен давать те же результаты без своего главного инженера и механика одновременно.
И винить в этом болельщики "желто-синих" могут только руководителей клуба и области. Даже фантастический по меркам Ростова-на-Дону евросезон не помог найти источники финансирования, которые позволяли бы развивать начатое дальше. А падать с занятых вершин, понимая безнадежность ситуации, Бердыеву вряд ли хочется. Тем более что одну неудачу в виде упущенной в последний момент из рук путевки в Лигу Европу он уже с "Ростовом" пережил…
Фото: Спорт-Экспресс, Сайт болельщиков ФК Рубин, DonNews
Сергей Янков, Rusfootball.info
В народе очень любят повторять сказанную некогда античным философом Гераклитом фразу, ставшую бессмертной: "Нельзя дважды войти в одну реку". Однако мало кто задумывается о том, что обычно она интерпретируется абсолютно неправильно. Древний мыслитель вовсе не имел в виду, что невозможно вновь добиться успеха там, где он к тебе уже приходил. На самом деле, имелось в виду, что даже, если ты войдешь в реку там, где делал это ранее, она, в действительности, будет иной, ибо успеют смениться вода, дно и т.д. Что перекликается с другой знаменитой фразой того же Гераклита: "Все течет, все изменяется".
Потому не стоит применять данную поговорку к возможному возвращению Бердыева в Казань. Практика показывает, что люди нередко со второй попытки достигают даже большего, чем во время первой. Конечно, после того, что Курбан Бекиевич успел сотворить во главе "Рубина" за проведенные его главным тренером двенадцать лет, даже повторить те достижения будет затруднительно. Однако это совсем не значит, что один из самых успешных тренеров России двух последних десятилетий провалится там, где он и ковал бОльшую часть своей славы.
Мы же с вами попытаемся посмотреть на складывающуюся ситуацию глазами трех ее основных участников: "Ростова", "Рубина" и самого Бердыева.
Для начал отметим, что, если бы не странный провал дончан в Оренбурге, уход Курбана Бекиевича был бы куда менее вероятным. Он получил бы возможность еще сезон поработать с уже созданной и имеющей международный опыт командой в еврокубках, а сам клуб, зарабатывая на участии в международном соревновании, имел шансы хоть немного, но укрепить состав. Казанцы же остались без билета в Лигу Европы, и ждать выхода туда пришлось бы, как минимум, год. В такой ситуации Бердыев вполне мог бы и отказаться от предложения "Рубина". Однако в итоге еврокубки закрылись и для представителя Татарстана, и для "мужиков", и в этом смысле тренер ничего не потеряет при переезде в Казань.
Вообще же возвращение в "Рубин" для Бердыева таит в себе как плюсы, так и минусы. Начнем с последних.
В "Ростове" за последние два с половиной года Курбан Бекиевич выстроил коллектив, отточил командную тактику и довел ее практически до совершенства, привел в клуб нужных ему футболистов, бОльшая часть которых стала важнейшими деталями донского механизма. Продолжая возглавлять (не де-юре, но мы все прекрасно понимаем, как оно обстоит на самом деле) "желто-синих", Бердыев не будет стоять перед необходимостью начинать все сначала. Ему нужно лишь вовремя смазывать этот самый механизм, а также, по возможности, менять износившиеся или не слишком качественные детали. Отправившись же в "Рубин", 64-летний специалист вынужден будет создавать, по сути, новую команду.
Кроме того, Бердыев занял очень выгодную для себя позицию в структуре "Ростова". Находясь на должности вице-президента, он может спокойно тренировать и вместе с тем держать в своих руках часть управления клубными процессами, к чему Курбан Бекиевич всегда стремится. Очевидно, что и в Казань он отправится только на определенных условиях, однако точно предсказать, как там все сложится в этом плане, не может никто.
С другой стороны, работа в "Рубине" сейчас выглядит куда перспективней. У ростовчан как были финансовые проблемы, так никуда и не делись, а в подобной ситуации донской клуб, оставшись без еврокубков, вполне может упереться в потолок и начать регрессировать. В столице Татарстана же, судя по тратам прошлого лета, денег на развитие команды хватает, и Бердыев может получить вполне приличный бюджет. И это при том, что в составе "Рубина" уже сейчас достаточно исполнителей хорошего уровня, а то, что Хави Грасия не сумел использовать их потенциал, проблема, прежде всего, самого испанского тренера.
При этом Курбан Бекиевич может рассчитывать на серьезный кредит доверия, ведь его приглашение будет, по сути, признанием со стороны руководства казанского клуба и боссов республики того, что в декабре 2013-го они допустили ошибку. С тех пор "рубиновые" провели три перестановки на тренерском мостике, но так и не дождались желаемой отдачи. Вряд ли кто-нибудь скажет вслух "мы зря уволили Бердыева", однако это будет ясно и без слов. А в такой ситуации, еще и имея за спиной огромные достижения во главе казанской команды, Курбан Бекиевич получит возможность спокойно работать без серьезного давления.
А ведь он много лет выстраивал всю работу футбольного хозяйства в республике, и вряд ли за три с половиной года изменилось абсолютно все, так что многие из известных Бердыеву лазеек и связей вновь окажутся в его распоряжении.
Ко всему прочему, стоит отметить, что столица Татарстана все-таки ментально гораздо ближе 64-летнему тренеру, нежели Ростов, и на юге нашей державы он, скорее всего, не чувствовал себя настолько же своим, насколько им всегда оставался в Казани.
Что касается "Рубина", то для него приглашение Бердыева – это, пожалуй, почти беспроигрышный шаг. Почти – потому что в футболе никто и никогда не может дать гарантии успеха, а провалиться можно с кем угодно и в каких угодно условиях. Однако сейчас, наверное, нет в России тренера, ставка на которого выглядела бы более логичной. Тем более, когда речь идет не о совершенно новом опыте, а о возвращении, по сути, к родным пенатам.
Приход тренера, дважды делавшего "Рубин" чемпионом и ковавшего легендарную победу на "Камп Ноу", сам по себе может скрасить имидж казанского клуба и завлечь хотя бы часть болельщиков на трибуны ныне пустующего красавца-стадиона. Приглашение Грасии было, по сути, авантюрой, и она откровенно не удалась. После этого разумно повернуться совсем в другую сторону и сделать понятный и логичный шаг. Если "рубиновые" все-таки вернут Бердыева, пожалуй, это уже будет первой победой. А как оно там сложится с результатами на футбольном поле – посмотрим.
Единственными, кто однозначно проиграет от переезда Курбана Бекиевича в Татарстан, являются "Ростов" и его поклонники. И тут уж ничего не попишешь. Донская сказка с борьбой за титул, Лигой Чемпионов, прилетами в город "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" – дело рук прежде всего и прежде всего Бердыева. Конечно, после него в клубе останутся наработанные схемы, ученики Курбана Бекиевича и созданная им команда. Однако трудно поверить в то, что этот механизм будет способен давать те же результаты без своего главного инженера и механика одновременно.
И винить в этом болельщики "желто-синих" могут только руководителей клуба и области. Даже фантастический по меркам Ростова-на-Дону евросезон не помог найти источники финансирования, которые позволяли бы развивать начатое дальше. А падать с занятых вершин, понимая безнадежность ситуации, Бердыеву вряд ли хочется. Тем более что одну неудачу в виде упущенной в последний момент из рук путевки в Лигу Европу он уже с "Ростовом" пережил…
Фото: Спорт-Экспресс, Сайт болельщиков ФК Рубин, DonNews
Сергей Янков, Rusfootball.info
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