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Андрес Иньеста: я способен играть за "Барселону" так же, как в 28 лет

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал, что не планирует в ближайшем будущем завершать карьеру.

"Если не будет никаких сложностей, связанных с повреждениями, то я способен играть за "Барселону" так же, как в 28 лет. Мнения людей очень меняются в зависимости от результатов. Сейчас мне говорят, что я могу поиграть еще лет пять, а после поражения от "ПСЖ" со счетом 0:4 говорили, что настало время повесить бутсы на гвоздь.

Иногда именно эти аспекты и определяют точку зрения людей. Мне хотелось бы по мере возможности самому быть хозяином своего будущего. Хочу еще много лет играть на самом высоком уровне, но вижу, что есть вещи, которые нужно проанализировать", - цитирует Иньесту "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 09:58
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