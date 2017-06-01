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Вячеслав Колосков: Мутко помог "Спартаку"? Чушь полнейшая

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что глава РФС Виталий Мутко не мог повлиять на соперничество в премьер-лиге.

"Он не назначает судей и не является инспектором матча. Даже в раздевалки не заходит. Чушь полнейшая.

У Мутко, насколько я знаю, хорошие отношения с Гинером и с Дюковым. Так что все эти обвинения - из области фантазии и эмоций", — цитирует Колоскова "Спорт уик-энд".

Напомним, ранее бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу обвинил Мутко в том, что тот оказал содействии "Спартаку" в победе в чемпионате России.
Теги: Колосков Мутко
Сегодня, 10:30
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10
(3)
№10 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:02) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: prime
весь сезон без пенальти
только когда уже было ясно, что Спартак чемпион дали два

зачем вам пенальти, если вы и без пенальти с заряженными судейками не хило так побеждали, чего стоят эти 11 по 1-0.
Это праздник со слезами на глазах.
Спасибо за честную игру, чемпионы, мля. Так держать.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Даже я признаю, что помог.
Как не помог. Он торопил, чтоб сдали Крестовский поскорее? Торопил. Зенит сыграл не Крестовском? Сыграл. Проиграл? Програл.
Спартак стал изза этого чемпионом? Стал.
Все очевидно.

Не благодарите,
Ваш кэп.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Цитата: safonas
а чего ж он до этого 16 лет не помогал?

ссыкотно было! такой вакханалии ка в этом сезоне я не припомню с 90-х

какой вакханалии?
весь сезон без пенальти
только когда уже было ясно, что Спартак чемпион дали два
у вас же через матч пенальти левый, а то и 3 красные карточки...
Регистрация: 2.08.2009
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Barmaley
Заседать в правительстве и не мешать Симоняну готовить подарок на юбилей.

Долбоёб ты полный.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: safonas
а чего ж он до этого 16 лет не помогал?

ссыкотно было! такой вакханалии ка в этом сезоне я не припомню с 90-х


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:13) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Там с другой фамилией помощник был

Мля,что ни бомж,то дебил.Блевануть и сразу сдриснуть


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: safonas (Сегодня, 11:07) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Barmaley
Все правильно сказал. Там с другой фамилией помощник был. Зовут его Никита Павлович.От Мутко многого и не требовалось. Заседать в правительстве и не мешать Симоняну готовить подарок на юбилей.

а чего ж он до этого 16 лет не помогал?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 11:03) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Barmaley
Все правильно сказал. Там с другой фамилией помощник был. Зовут его Никита Павлович.От Мутко многого и не требовалось. Заседать в правительстве и не мешать Симоняну готовить подарок на юбилей.

Подгорает?Да пусть хоть каждый год помогает на радость большинству болельщиков России
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 10:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это Мутко всё . После матча на петровиче. Это всё он !!!


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:50) #
  • -6
  •  (16)

Все правильно сказал. Там с другой фамилией помощник был. Зовут его Никита Павлович.От Мутко многого и не требовалось. Заседать в правительстве и не мешать Симоняну готовить подарок на юбилей.
Регистрация: 17.04.2017
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