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Александр Гришин возглавил юношескую сборную России

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин сообщил, что возглавил юношескую сборную России (игроки 1999 года рождения).

"Команда 1999 года рождения. Контракт рассчитан на два года", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
Теги: Гришин Юношеская сборная России
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:05) #
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Чудно... С ударением на о...
Регистрация: 26.01.2007
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