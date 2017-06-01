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"Арарат" позвал Гарета Бейла в пару к Роману Павлюченко

Московский "Арарат" предложил нападающему "Реала" Гарету Бэйлу вновь играть вместе с Романом Павлюченко. Напомним, оба футболиста ранее выступали за "Тоттенхэм".

"Уважаемый Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде в России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду", - говорится в сообщении "Арарата" в твиттере.
Теги: Арарат Бэйл
Сегодня, 10:59
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№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:51) #
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Цитата: DROOZD
Удивительно,арарат московский,

а что в Москве Арарат появился?
на базе ликеро-водочного? или коньячного?
или просто жители западного бирюлево после распития ящика коньяка решили организовать команду?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удивительно,арарат московский,а понты-армянские


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№5 Написал: EMDM (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни
Амаяк Акопян

Акояк Амопян
Регистрация: 24.04.2008
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Амаяк Акопян.

Сим-салябим.Ляськи-масяськи


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:03) #
  • +5
  •  (5)
online

Это армяне так начали пиарить свою команду?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:03) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Кубань»
Судя по этому твитту, следующий на очереди из числа приглашенных в команду - Амаяк Акопян.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 11:01) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
идиоты...
Регистрация: 31.05.2016
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