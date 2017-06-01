"Арарат" позвал Гарета Бейла в пару к Роману Павлюченко

Московский "Арарат" предложил нападающему "Реала" Гарету Бэйлу вновь играть вместе с Романом Павлюченко. Напомним, оба футболиста ранее выступали за "Тоттенхэм"."Уважаемый Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде в России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду", - говорится в сообщении "Арарата" в твиттере.