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"Арарат" позвал Гарета Бейла в пару к Роману Павлюченко
Московский "Арарат" предложил нападающему "Реала" Гарету Бэйлу вновь играть вместе с Романом Павлюченко. Напомним, оба футболиста ранее выступали за "Тоттенхэм".
"Уважаемый Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде в России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду", - говорится в сообщении "Арарата" в твиттере.
"Уважаемый Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде в России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду", - говорится в сообщении "Арарата" в твиттере.
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