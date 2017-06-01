Опрос:

Новости партнеров

Вратарь Илья Абаев близок к переходу в "Балтику"

Бывший голкипер "Локомотива" Илья Абаев близок к переходу в калининградскую "Балтику", передает "Чемпионат".

Накануне руководство "железнодорожников" объявило о расторжении контракта с 35-летним футболистом.
Теги: Балтика Абаев
Сегодня, 11:06
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Хороший вратарь. Принесет очень большую пользу клубу..
Регистрация: 16.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.