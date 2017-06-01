Опрос:

Новости партнеров

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА еще на две позиции

Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА. Теперь россияне занимают 63-е место, что стало новым антирекордом.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бразилия — 1715 очка

2 (2). Аргентина — 1626

3 (3). Германия – 1511

4 (4). Чили — 1422

5 (5). Колумбия – 1366

6 (6). Франция – 1332

7 (7). Бельгия – 1292

8 (8). Португалия – 1267

9 (9). Швейцария — 1263

10 (10). Испания – 1198…

63 (61). Россия — 561.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:30
Напечатать
16
(0)
№16 Написал: вентиго (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (0)
online

[quoteКакое государство будет вкладывать свои государственные силы в вертеп?][/quote]
А на идиотские фильмы и спектакли госденьги можно тратить?
Регистрация: 19.03.2017
№15 Написал: borlas (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (0)
online

Господа критики, вы хотя бы ознакомились как этот рейтинг считается для начала. А потом бы чехвостили бы тут всех подряд.
Когда сборная последний официальный матч играла с нормальным соперником за который хоть какие то баллы можно получить?
Любой наш товарняк минимум в два раза, а то и больше, дешевле стоит официального матча. От этого и провал такой. И как следствие все Шотландии, Болгарии и прочие Узбекистаны выше.
Регистрация: 22.07.2009
№14 Написал: Инга Легецкая (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (0)

Играли на 3-х последних чемпионатах Европы ,и ЧМ. Понятно что там футбол не показываем ,но прохождение отборов стабильно. А Выше нас даже Шотландия ,которая всегда аутсайдер.Черногория и Болгария выше нас.
Регистрация: 31.05.2017
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Как-то позорно совсем. Вопрос можно поднимать на государственном уровне. Великая держава а футбол - г..но полное. Недопустимо это. И действительно позорит Россию. Уверен, при Сталине чемпионами всего были бы.
Казнокрады.


Только один момент- футбол - это шоу.
Представление, балаган, водевиль, шапито, эстрада.

Какое государство будет вкладывать свои государственные силы в вертеп?

И потом, нынче футбол не только коммерциализирован, но и принадлежит частным лицам, шоуменам.

Где это видано, чтоб Государство на Правительственном уровне принимало бы Государственную программу Помощи и Развития шоуменам Пугачёвой, Киркорову, Дубовицкой?

Так что, представление убогое, клоуны дебильные, но это проблемы Цирка, а не Государства


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 12:16) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжекони опустили державу ниже плинтуса . Теперь как всегда Спартаку придётся возвращать былое величие страны


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: GreatWhite999
Казнокрады.

Г
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как-то позорно совсем. Вопрос можно поднимать на государственном уровне. Великая держава а футбол - г..но полное. Недопустимо это. И действительно позорит Россию. Уверен, при Сталине чемпионами всего были бы.
Казнокрады.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (0)
online

тренера можно и заменить
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (0)

Как там дно видно или пока нет?
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кто-нибудь открывал полный рейтинг? Из смешного выше нас Узбекистан, Панама, Венесуэла, Марокко, Буркина-Фасо, ДР Конго...
Ну там еще много интересного, просто то, что выше нас Шотландия, Алжир, Иран, Тунис - это уже не смешно, это норма.
Если взять из рейтинига только европейские команды, то среди них мы 33е. Сколько там в корзине при жеребьевке команд? 9-10? Да здравствует 4я корзина при жеребьевке отборочного турнира к ЧЕ2020.


--------------------
Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: vvsl09
Ими то как раз и буде выползать из подвала

ню-ню, желаю успеха всем нам


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 11:42) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
Глушаковыми и Зобниными, и ими подобными ...

Ими то как раз и буде выползать из подвала, а вот кто туда опустил сборную? Не конебомжи случайно
Регистрация: 1.04.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: barscool
А что вы хотели? Глушаковыми и Зобниными, и ими подобными ... рейтинг поднять или игру наладить? Смешно...

А может Лодыгиным, Шатовым, Смольниковым, Шлюбищей и Кокориным поднимать? Или твоим мозгом тупым?

Сцуки, что ни болела Синита, так полный дегенерат. Вас там штампуют по подобию Луческу?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 11:35) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
А что вы хотели? Глушаковыми и Зобниными, и ими подобными ... рейтинг поднять или игру наладить? Смешно...


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (11)

Благодаря Спаму скоро такими же будем в рейтинге чемпионатов


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Огласите весь список п-п-пожалуйста.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.