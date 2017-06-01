Игроки "Ювентуса" получат по 350 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов

Руководство "Ювентуса" готово выделить девять миллионов евро для поощрения игроков, если они одержат победу в финале Лиги чемпионов над "Реалом".Каждый из 26 футболистов итальянского клуба получит по 350 тысяч за победу. Напомним, финальный матч "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе.