Игроки "Ювентуса" получат по 350 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:31
Артем Дзюба: будут предложения из Европы - буду рассматривать, пока нет смысла об этом говорить (23)
Артем Дзюба: будут предложения из Европы - буду рассматривать, пока нет смысла об этом говорить (23)
Вчера 23:22
В Москве будет действовать особый порядок регистрации приезжих в период проведения ЧМ-2018
В Москве будет действовать особый порядок регистрации приезжих в период проведения ЧМ-2018
Вчера 23:14
Агент: скорее всего, Тигиев останется в "Спартаке" (12)
Агент: скорее всего, Тигиев останется в "Спартаке" (12)
Вчера 23:11
Голландия обыграла Марокко благодаря голу Квинси Промеса (19)
Голландия обыграла Марокко благодаря голу Квинси Промеса (19)
Вчера 22:11
Волонтеры ЧМ-2018 посетили "Стадион Калининград"
Волонтеры ЧМ-2018 посетили "Стадион Калининград"
Вчера 22:02
ЦСКА подпишет новые контракты с Игнашевичем и Березуцкими (38)
ЦСКА подпишет новые контракты с Игнашевичем и Березуцкими (38)
Вчера 21:23
Дмитрий Гунько: Сакала приятно удивляет (12)
Дмитрий Гунько: Сакала приятно удивляет (12)
Вчера 21:16
Председатель ВЭБ: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит (15)
Председатель ВЭБ: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит (15)
Вчера 21:07
Петар Шкулетич перешел в турецкий клуб "Генчлербирлиги" (2)
Петар Шкулетич перешел в турецкий клуб "Генчлербирлиги" (2)
Вчера 20:45
Благой Георгиев покинет "Оренбург" (6)
Благой Георгиев покинет "Оренбург" (6)
Вчера 20:12
СМИ: Каррера на два года продлит контракт со "Спартаком" (84)
СМИ: Каррера на два года продлит контракт со "Спартаком" (84)
Вчера 20:04
Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева (9)
Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева (9)
Вчера 19:50
Бруну Алвеш перешел в "Рейнджерс"
Бруну Алвеш перешел в "Рейнджерс"
Вчера 19:30
Доменико Кришито: хочу вернуться в Италию, чтобы иметь возможность попасть в сборную (17)
Доменико Кришито: хочу вернуться в Италию, чтобы иметь возможность попасть в сборную (17)
Вчера 19:03
Гол Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Астану" (15)
Гол Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Астану" (15)
Вчера 18:33
Нуну Эшпириту Санту возглавил "Вулверхэмптон"
Нуну Эшпириту Санту возглавил "Вулверхэмптон"
Вчера 18:19
Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" (17)
Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" (17)
Игроки "Ювентуса" получат по 350 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов
Руководство "Ювентуса" готово выделить девять миллионов евро для поощрения игроков, если они одержат победу в финале Лиги чемпионов над "Реалом".
Каждый из 26 футболистов итальянского клуба получит по 350 тысяч за победу. Напомним, финальный матч "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе.
Sportbox
Каждый из 26 футболистов итальянского клуба получит по 350 тысяч за победу. Напомним, финальный матч "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе.
Sportbox
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.