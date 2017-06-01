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Игроки "Ювентуса" получат по 350 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов

Руководство "Ювентуса" готово выделить девять миллионов евро для поощрения игроков, если они одержат победу в финале Лиги чемпионов над "Реалом".

Каждый из 26 футболистов итальянского клуба получит по 350 тысяч за победу. Напомним, финальный матч "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе.

Sportbox
Теги: Ювентус
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мамаеву с Кокориным это только на один вечер.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
я думаю тут финансово даже нет смысла стимулировать
такой шанс и так дается не каждому


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:03) #
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online

Премия солидная ....но думаю Реал то же не поскупиться...вообще матч думаю будет КОСМОС.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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