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Юрий Белоус: "Ростов" теперь ждет печальная участь

"Ростов" ожидают тяжелые времена после ухода Курбана Бердыева, не исключено, что команде будет трудно сохранить место в РФПЛ, заявил экс-генеральный директор клуба Юрий Белоус.

"Перспективы "Ростова" в случае ухода Бердыева печальны. С одной стороны, будет происходить смена поколений: 37 лет (защитнику) Сесару Навасу, 37-й год идет (полузащитнику Тимофею) Калачеву, возрастные игроки (полузащитники) Кристиан Нобоа и (Александр) Гацкан. Один год они, может быть, отыграют, а потом сойдут.

А, с другой стороны, молодые востребованные ребята могут уйти: (хавбек Александр) Ерохин, (нападающие Дмитрий) Полоз и (Сердар) Азмун. Возможно, и вместе с Бердыевым.

Учитывая то, что команда не попала в еврокубки, то никакой дополнительной подпитки она не получит. Ведь в этом году благодаря тренерскому гению Курбана Бердыева команда получила почти 20 миллионов евро за выступления в еврокубках. Бюджет клуба наполняется нерегулярно, и накапливаются большие задолженности по зарплате.

В лучшем случае команда в следующем сезоне будет биться за (непопадание в) зону вылета. Не хотел бы быть провидцем, но на второй год максимум команда может покинуть премьер-лигу.

В первую очередь надо укреплять менеджмент, в том числе и селекционную службу. Но это задача, прежде всего, учредителей клуба, который принадлежит администрации Ростовской области. И важно правильно принять решение по главному тренеру.

Мне сложно судить, но практически два года рядом с Бердыевым не зря провел (старший тренер Дмитрий) Кириченко. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы ему доверили возглавить команду", - передает слова Белоуса "Р-Спорт".
Теги: Белоус Ростов
Сегодня, 15:31
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№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Босх
.
В Ростове всё нормально. Се1йчас Шикунов вернется, он порешает.
smile А вот от Шикунова нужно держаться как можно подальше. Надеюсь Кириченко чему-то научился у Бердыева,так что "Ростов" рано хоронить.
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да задрал уже этот гомик.
Он пол года в Ростове пробыл по сути.И его пинками выгнали вместе с Байдачным.
Чего он про нас постоянно задвигает свои мысли?
Продадим Полоза, Азмуна , Ерохина(он явно был несчастлив в Ростове, не его команда и не его город). Бабло будет.
Возьмем тренера итальянца(сейчас все так делают!).
В Италии дохрена Карер всяких..как абизян в Бразилии.
Спонсоры-есть.
Долгов-нет. Все на контрактах.
В Ростове всё нормально. Се1йчас Шикунов вернется, он порешает.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Не вижу смысла в сохранении ФК Ростов. Нужно переименовать его опять в "Ростсельмаш".. Думаю при поддержке областного бюджета и спонсорства завода, команда может сохранится и участвовать в играх зоны "Юг" вместе со "СКА-Ростов"
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да Уж загубили клуб...Фнл и забвение!! Жаль мочил спартак не хило!!
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Академия (Сегодня, 15:53) #
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осталось объявить, что акцент будет сделан на собственных воспитанников и все один в один как у нас уже было
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:44) #
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Треть Ростова точно Бердыев заберет.Наверняка это уже было оговорено перед заключением контракта.Теперь Рубин(Ростов) наверняка поборется за медали.
Регистрация: 20.03.2017
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