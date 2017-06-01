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Юрий Белоус: "Ростов" теперь ждет печальная участь
"Ростов" ожидают тяжелые времена после ухода Курбана Бердыева, не исключено, что команде будет трудно сохранить место в РФПЛ, заявил экс-генеральный директор клуба Юрий Белоус.
"Перспективы "Ростова" в случае ухода Бердыева печальны. С одной стороны, будет происходить смена поколений: 37 лет (защитнику) Сесару Навасу, 37-й год идет (полузащитнику Тимофею) Калачеву, возрастные игроки (полузащитники) Кристиан Нобоа и (Александр) Гацкан. Один год они, может быть, отыграют, а потом сойдут.
А, с другой стороны, молодые востребованные ребята могут уйти: (хавбек Александр) Ерохин, (нападающие Дмитрий) Полоз и (Сердар) Азмун. Возможно, и вместе с Бердыевым.
Учитывая то, что команда не попала в еврокубки, то никакой дополнительной подпитки она не получит. Ведь в этом году благодаря тренерскому гению Курбана Бердыева команда получила почти 20 миллионов евро за выступления в еврокубках. Бюджет клуба наполняется нерегулярно, и накапливаются большие задолженности по зарплате.
В лучшем случае команда в следующем сезоне будет биться за (непопадание в) зону вылета. Не хотел бы быть провидцем, но на второй год максимум команда может покинуть премьер-лигу.
В первую очередь надо укреплять менеджмент, в том числе и селекционную службу. Но это задача, прежде всего, учредителей клуба, который принадлежит администрации Ростовской области. И важно правильно принять решение по главному тренеру.
Мне сложно судить, но практически два года рядом с Бердыевым не зря провел (старший тренер Дмитрий) Кириченко. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы ему доверили возглавить команду", - передает слова Белоуса "Р-Спорт".
"Перспективы "Ростова" в случае ухода Бердыева печальны. С одной стороны, будет происходить смена поколений: 37 лет (защитнику) Сесару Навасу, 37-й год идет (полузащитнику Тимофею) Калачеву, возрастные игроки (полузащитники) Кристиан Нобоа и (Александр) Гацкан. Один год они, может быть, отыграют, а потом сойдут.
А, с другой стороны, молодые востребованные ребята могут уйти: (хавбек Александр) Ерохин, (нападающие Дмитрий) Полоз и (Сердар) Азмун. Возможно, и вместе с Бердыевым.
Учитывая то, что команда не попала в еврокубки, то никакой дополнительной подпитки она не получит. Ведь в этом году благодаря тренерскому гению Курбана Бердыева команда получила почти 20 миллионов евро за выступления в еврокубках. Бюджет клуба наполняется нерегулярно, и накапливаются большие задолженности по зарплате.
В лучшем случае команда в следующем сезоне будет биться за (непопадание в) зону вылета. Не хотел бы быть провидцем, но на второй год максимум команда может покинуть премьер-лигу.
В первую очередь надо укреплять менеджмент, в том числе и селекционную службу. Но это задача, прежде всего, учредителей клуба, который принадлежит администрации Ростовской области. И важно правильно принять решение по главному тренеру.
Мне сложно судить, но практически два года рядом с Бердыевым не зря провел (старший тренер Дмитрий) Кириченко. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы ему доверили возглавить команду", - передает слова Белоуса "Р-Спорт".
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