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Кристиан Нобоа: если Бердыев ушел, то я тоже не останусь в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа заявил, что уйдет из клуба. Напомним, сегодня было объявлено об уходе тренера Курбана Бердыева.

"У меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в "Ростове", то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.

С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится", - передает слова Нобоа "Р-Спорт".
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 15:34
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№21 Написал: Hitman (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
Отличная новость. Надоел этот индеец. Вообще играть бросил с зимы уже.

В клубе на него и не рассчитывали,контракт не предлагали продлить.

да гавно полное,так же бросили играть с зимы:Азмун,Навас,Девич,Могиле
вец smile
Регистрация: 20.04.2017
№20 Написал: Чучундра (Сегодня, 16:39) #
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online

Да ладно,успокойтесь.Никому ваши Полозы и Ерохины не нужны)))Сейчас будет столько бабла,что купят конкретных пацанов.Шаман от безисходности работал с теми кто был под рукой и чпокал Баварию.А теперь когда будет лаве.....готовьте вазелин.
Регистрация: 22.05.2016
№19 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:33) #
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Хороший футболист и по эмблемке Ростова себя с понтами не стучал. Поэтому удачи и успехов, хотя возраст уже как говорится" с ярмарки с мешком".
Регистрация: 17.04.2017
№18 Написал: safonas (Сегодня, 16:29) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: stepanmlc
А на контракт пох.?

контракт закончился


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№17 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
пошло-поехало..
первый!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№16 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
Отличная новость. Надоел этот индеец. Вообще играть бросил с зимы уже.

В клубе на него и не рассчитывали,контракт не предлагали продлить.

и когда Баварии забивал победный гол тоже надоел? Ну вы даете.

Так же не понимаю претензии к Бердыеву. Он что клялся, что всю жизнь будет тренировать одну команду? Наверное он может себя оценивать и свою работу, отработал контракт свой он на 100% практически. Наоборот болельщики ему спасибо должны сказать.
Он же не благотворительный фонд, чтобы просто так помогать клубам держаться на плаву
Регистрация: 10.09.2012
№15 Написал: К.Щеглофф 404 (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (2)

-Invader-,
графин ты по традиции отсасываешь у зенита
Регистрация: 1.06.2017
№14 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:19) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Отличная новость. Надоел этот индеец. Вообще играть бросил с зимы уже.

В клубе на него и не рассчитывали,контракт не предлагали продлить.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№13 Написал: garford (Сегодня, 16:17) #
  • +3
  •  (5)

Ну вот и Ростовская сказочка закончилась, а Бикеич, он хитрый гастарбайтер, цену себе знает, где побольше бабла дают, он тут как тут.
Регистрация: 5.07.2016
№12 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если бы только Нобоа.
Регистрация: 16.05.2017
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Процесс пошел - Курбан ушел

Ростов на ДНО пошел))
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Академия (Сегодня, 15:48) #
  • +4
  •  (4)

Ну вот и началось. Жаль адекватных болел Ростова, долго будут разгребать
Регистрация: 20.06.2016
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:48) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Такое впечатление, что Бердыев и компания- это бригада шабашников, в данном случае, гастарбайтеров , ао главе с бугром Курбаном..

Я вот поймал сегодня себя на мысли, что куда Курбан приходит, там появляется футбол. Откуда уходит, там кроме пепла ничего не остается.

Привет, Алексей! Е5 бомжеослов Е5

Привет, Серж! Спартак - Чемпион !

По Курбану- всё верно мыслишь, пепелище с поправкой на прочность команды на излом...

Хромал Рубин без Курбана и дохромал- таки до него.

У Ростова запас прочности куда ниже.

А с бомжами...

Любой Тренер в Зените со временем становится тренеришкой.

:)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:44) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
процесс пошелlaughing

Процесс пошел - Курбан ушел, вслед за ним прицепом человека 3-4 не менее.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: MaximusM (Сегодня, 15:44) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот из-за этого в свое время были сомнения по поводу целесообразности назначения Бердыева в Спартак... он хороший тренер, но в случаи ухода от клуба остаются руины. Бегут игроки, бегут тренеры и персонал. А чтобы восстановить такие потери требуются годы. Думаю, Ростов один из главных претендентов на вылет в сл. сезоне...
Регистрация: 9.04.2017
№6 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 15:42) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед

online
Болеет за:
«Спартак»


Такое впечатление, что Бердыев и компания- это бригада шабашников, в данном случае, гастарбайтеров , ао главе с бугром Курбаном..


До тебя как до утки на тыщщатридцатьтретьи сутки laughing
Регистрация: 12.05.2017
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 15:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
процесс пошелlaughing
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:41) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Пивовед
Такое впечатление, что Бердыев и компания- это бригада шабашников, в данном случае, гастарбайтеров , ао главе с бугром Курбаном..

Я вот поймал сегодня себя на мысли, что куда Курбан приходит, там появляется футбол. Откуда уходит, там кроме пепла ничего не остается.

Привет, Алексей! Е5 бомжеослов Е5


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Close M. city (Сегодня, 15:39) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Может, Бердыеву создать свой клуб?
Чтобы футболисты туда-сюда не бегали.
Как шалавы за маман.
И назвать его "ФК Курбан".
И править долгие годы)


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:39) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такое впечатление, что Бердыев и компания- это бригада шабашников, в данном случае, гастарбайтеров , ао главе с бугром Курбаном..

Пошабашили здесь .... пошабашили там.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на контракт пох.?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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