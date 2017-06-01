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Кристиан Нобоа: если Бердыев ушел, то я тоже не останусь в "Ростове"
Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа заявил, что уйдет из клуба. Напомним, сегодня было объявлено об уходе тренера Курбана Бердыева.
"У меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в "Ростове", то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.
С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится", - передает слова Нобоа "Р-Спорт".
"У меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в "Ростове", то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.
С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится", - передает слова Нобоа "Р-Спорт".
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