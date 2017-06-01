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Виталий Мутко: Бердыев возвращается в "Рубин", там хорошие ресурсы и прекрасный стадион

Бывший вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев возвращается в "Рубин", заявил президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, ранее было объявлено, что специалист покинул "Ростов".

"Что касается Бердыева, то он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Бердыев Мутко Рубин
Сегодня, 15:39
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(1)
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:52) #
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online

Ростов пройдет на дно.по мне лучше Ростов оставить ,чем ска-х.эти перелеты никому не нужны!!!
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Дебил,договаривайся,чтобы Курбан сборную взял. С Черчесовым будет полная жопа. rage
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 16:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Виталий Леонтьевич а как же Ростов?
- Ростов?

хорошего понемножку
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:32) #
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  •  (1)
online

Мудко-инсайдер!

Еще не объявили, а он уже все слил... А интрига? А ожидания?
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (4)
online

Я одно не понял. а почему об этом никто не в курсе, кроме Мудко? Опять кручу-верчу сверху, чтоль?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Рубин мог быть конкурентноспособным и без Бердыева, а вот Ростов, к сожалению, нет.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Виталий Леонтьевич а как же Ростов?
- Ростов? Да покую на Ростов!
Регистрация: 5.04.2017
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