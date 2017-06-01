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"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с Андреем Тихоновым

"Крылья Советов" достигли договоренности о подписании трудового соглашения и назначении Андрея Тихонова главным тренером, информирует официальный сайт самарцев.

Новый наставник будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.

"Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский "Енисей". Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в "Крыльях", тогда наша команда добивалась лучших результатов.

Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне", – подчеркнул губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.

Напомним, Тихонов во время выступления за "Крылья Советов" провёл 147 матчей и забил 28 голов.
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 15:44
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№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Удачи Тише!

не та команда, неясно там всё постоянно..
кто только не тренировал, но как-то не идёт у них..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:10) #
  • +1
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По следу Скрипченко. Он тоже из Урала сбежал в Крылья и к чему это привело.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: язва (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хорошему человеку и тренеру Андрею Тихонову ..Удачи..


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:47) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Тише!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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