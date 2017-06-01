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"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с Андреем Тихоновым
"Крылья Советов" достигли договоренности о подписании трудового соглашения и назначении Андрея Тихонова главным тренером, информирует официальный сайт самарцев.
Новый наставник будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.
"Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский "Енисей". Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в "Крыльях", тогда наша команда добивалась лучших результатов.
Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне", – подчеркнул губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.
Напомним, Тихонов во время выступления за "Крылья Советов" провёл 147 матчей и забил 28 голов.
Новый наставник будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.
"Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский "Енисей". Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в "Крыльях", тогда наша команда добивалась лучших результатов.
Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне", – подчеркнул губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.
Напомним, Тихонов во время выступления за "Крылья Советов" провёл 147 матчей и забил 28 голов.
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