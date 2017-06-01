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Виталий Мутко: назначение Манчини повысит привлекательность премьер-лиги
Назначение Роберто Манчини на пост главного тренера "Зенита" повысит привлекательность чемпионата России, считает президент РФС Виталий Мутко.
"Само назначение Манчини – это внутреннее дело клуба. Они знают, что делают. Каждый клуб принимает собственное решение, исходя из возможностей, задач.
Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России, это топовый тренер, тренер с хорошим именем. Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Само назначение Манчини – это внутреннее дело клуба. Они знают, что делают. Каждый клуб принимает собственное решение, исходя из возможностей, задач.
Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России, это топовый тренер, тренер с хорошим именем. Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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