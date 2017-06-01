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Виталий Мутко: назначение Манчини повысит привлекательность премьер-лиги

Назначение Роберто Манчини на пост главного тренера "Зенита" повысит привлекательность чемпионата России, считает президент РФС Виталий Мутко.

"Само назначение Манчини – это внутреннее дело клуба. Они знают, что делают. Каждый клуб принимает собственное решение, исходя из возможностей, задач.

Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России, это топовый тренер, тренер с хорошим именем. Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Манчини Зенит
Сегодня, 15:49
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№18 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:41) #
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online

Цитата: язва
в третий раз подряд бомжей оставить без лиги чемпионов..

Дешевле Газпрому свою Лигу Чемпионов купить, чем долбоклюев деревянных в ворота научить попадать. Давно говорил - организуйте рукопожатым ГиперПуперГолубую Лигу СуперМегаЧемпионов, и медальки с тарелку набацайте - пусть там играют в кабинетбол ЦКГ со своими пионерами, карманный Оренбург и ослы с молодежкой. Всем хорошо - голубые будут с фантиками(слышен радостный писк Бздюбы - "Трофеи, трофеи!"), а остальным не будут мешать играть В ФУТБОЛ!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: Hitman (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России, это топовый тренер, тренер с хорошим именем. Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

Мутко между строк дал понять бомжам чтобы покупали губозакатывающие машинки smile
Регистрация: 20.04.2017
№16 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
навоз убирай

стакан ты попутал кониные дерьмо берега, sunglasses
иди долбись в очко кусок жирного презерватива


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№15 Написал: Silence (Сегодня, 16:34) #
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online

Привлекательность нашего чемпионата можно повысить только качеством игры наших клубов. А оно, увы, на низком уровне.
Регистрация: 30.05.2017
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:30) #
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online

Цитата: -Invader-
да хорош тут седыми грудями трясти

Пончик, тебе же уже свежачок напомнили: два ослойопа в дерби, целый сезон глотания пыли в хвосте у кабаньей оравы, просер двух чемпионатов.
Ты даавай негров ищи! Три негра за сезон в саванну сбежали - куда это годится? Будете импортозамещать Муталипами Алибековами, Алибеками Алиевыми и Хетагами Хосоновыми? На гуталине разоритесь их красить!
А иначе ипани на негра не сработает smirk


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: язва (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов"
это включения админресурса на всю катушку? scream

нас ждет самый скандальный чемпионат в истории.. разве могут или правильнее сказать посмеют... в третий раз подряд бомжей оставить без лиги чемпионов..


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№12 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
да хорош тут седыми грудями трясти, свинота. Песок сыплется. Иди за вашими неграми навоз убирай smile Скоро новый сезон, так что заткнись
Регистрация: 12.05.2017
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:14) #
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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:11) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
Болезный гей-раб, вас на закрытие арене 4-0 отымели smile
Регистрация: 12.05.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:08) #
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Цитата: -Invader-
Не хнычь, профурсетка. ЦСКА вас до этого трижды подряд имел.


Спартак 30.06 приехал к вам так, как на свою африканскую колонию приезжали англичане.
Он не просто вас выeбал , но сначала приласкал, потом нагнул, отьимел во все щели , потом свой кб болт вытер об шторы вашей гостиной и уходя еще прихватил золотую вазу.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
как она повысится эта привлекательность? Манчини выйдет в футболке Зенита? Или деревяшки вдруг заиграют ни с того ни с сего.
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:06) #
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online

stuck_out_tongue_closed_eyes
Блиать! А АВБ и прочие Плаческу уже забыты? Хей Мудко, давай-давай, бомжам Буффона подгоняй!
Как были они кабинетным говном с тренером баблососом - как минимум 10 лет. так и остались - ни команды, ни игры, один админресурс - нувориша можно одеть в малиновый пиджак и навесить полпуда золотых цепей, можно даже корону из Алмазного Фонда украсть и на немытую тыкву нацепить - он от этого не станет аристократом! Вот что Динамо вернулось - повысит явно, а смена рыдающего цыгана на сосущего бабло Макчикена - нихрена не меняет!

Цитата: maradona72
Если Спартак этот самый цска два раза в этом сезоне eбал не вынимая

Четыре! Еще в целом по результатам сезона и в турнире дублей!
Пончик, я так и знал, что тебе понравится!(с) smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
два раза в этом сезоне

Не хнычь, профурсетка. ЦСКА вас до этого трижды подряд имел. smile
Регистрация: 12.05.2017
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: -Invader-
Как ты здорово спартак описал

Если Спартак говно, то тогда цска кто? Если Спартак этот самый цска два раза в этом сезоне eбал не вынимая, что дома, что в гостях.

им понравилось, так что слазить не хотят.
Регистрация: 2.08.2010
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:56) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: -Invader-
Как ты здорово спартак описал

Если Спартак говно, то тогда цска кто? Если Спартак этот самый цска два раза в этом сезоне eбал не вынимая, что дома, что в гостях.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
"Должно совпасть очень много факторов"
Сцука, опять что ли свиным чемпионство отдадут?
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 15:54) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Говно с золотой обверткой ..

Как ты здорово спартак описал laughing
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (2)

Говно с золотой обверткой ..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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