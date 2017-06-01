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Динияр Билялетдинов: об "Арарате" сам только в прессе читал

Бывший полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал о процессе своего трудоустройства в новую команду.

"Переговоры ведутся, но пока определенной ясности нет. Рассматриваются как российские, так и иностранные команды.

Что касается информации о переходе в московский "Арарат", то я об этом ничего не знаю, сам только в прессе читал", – цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
Теги: Билялетдинов Д.
Сегодня, 15:54
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Ростов»
А возьмут ли в "Арарат"?
Регистрация: 16.05.2017
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