"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Яя Туре

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один сезон.В прошедшем сезоне Туре провёл за команду 31 матч, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.