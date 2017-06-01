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"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Яя Туре

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Туре провёл за команду 31 матч, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Туре Манчестер Сити
Сегодня, 20:27
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