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СМИ: Мохаммед Салах продолжит карьеру в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ромы" Мохаммед Салах близок к переходу в "Ливерпуль", передает BeIN Sports.

Сообщается, что трансфер будет осуществлен в ближайшее время. Футболист сборной Египта уже сообщил своим друзьям о возвращении в чемпионат Англии.

Сумма трансфера составит порядка 35 миллионов евро.
Теги: Салах Рома Ливерпуль Трансферы
Вчера, 22:18
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