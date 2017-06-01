СМИ: Мохаммед Салах продолжит карьеру в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ромы" Мохаммед Салах близок к переходу в "Ливерпуль", передает BeIN Sports.Сообщается, что трансфер будет осуществлен в ближайшее время. Футболист сборной Египта уже сообщил своим друзьям о возвращении в чемпионат Англии.Сумма трансфера составит порядка 35 миллионов евро.