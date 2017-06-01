Хавбек "Аталанты" Франк Кесси в понедельник перейдет в "Милан"

Полузащитник "Аталанты" Франк Кесси в понедельник подпишет соглашение с "Миланом", информирует Sport Italia.Медобследование 20-летнего футболиста должно было состояться ещё во вторник, но было перенесено на конец недели. Сумма трансфера составит 28 миллионов евро.