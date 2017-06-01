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Гол Шакири принес сборной Швейцарии победу над Беларусью

Сборная Беларуси проиграла команде Швейцарии в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Швейцария - Беларусь 1:0

Голы: Шакири, 9

Швейцария: Бюрки, Джуру (Джака, 65), Мубандже, Эльведи (Хадергьонай, 46), Видмер (Клозе, 46), Фройлер (Фрай, 46), Шакири, Бехрами, Фернандеш (Сеферович, 65), Цубер (Фернандеш, 67), Мехмеди

Беларусь: Черник, Филипенко, Бурко (Матвейчик, 46), Сиваков, Евдокимов (Алисейко, 46), Сачивко (Павловец, 62), Драгун, Легчилин (Савицкий, 46), Баланович, Гордейчук (Быков, 46), Скавыш (Лаптев, 46)

Предупреждения:Драгун, 72
Теги: Сборная Швейцарии Сборная Белоруссии
Вчера, 23:57
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