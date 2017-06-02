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"Газпром" может приобрести словацкий клуб "Кошице"

Компания "Газпром" может стать новым владельцем словацкого клуба "Кошице", передает Korz?r.

В минувшем сезоне "Кошице" играл во втором дивизионе и вернулся в высшую лигу Словакии. За команду на правах аренды выступали два молодых игрока "Зенита" – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев.

"Газпром" является генеральным спонсором "Зенита", "Шальке" и "Црвены Звезды".
Сегодня, 00:13
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