"Газпром" может приобрести словацкий клуб "Кошице"

Компания "Газпром" может стать новым владельцем словацкого клуба "Кошице", передает Korz?r.В минувшем сезоне "Кошице" играл во втором дивизионе и вернулся в высшую лигу Словакии. За команду на правах аренды выступали два молодых игрока "Зенита" – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев."Газпром" является генеральным спонсором "Зенита", "Шальке" и "Црвены Звезды".