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Антон Швец покинет "Вильярреал"

Российский полузащитник "Вильярреала" 24-летний Антон Швец покинет клуб, сообщает Villarrealusa.

"Жёлтая субмарина" не будет продлевать контракт с футболистом. Россиянин выступал за вторую команду "Вильярреала", отыграв с 2014 года 71 матч и забив 4 мяча.
Теги: Вильярреал
Сегодня, 01:22
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