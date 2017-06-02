Антон Швец покинет "Вильярреал"

Российский полузащитник "Вильярреала" 24-летний Антон Швец покинет клуб, сообщает Villarrealusa."Жёлтая субмарина" не будет продлевать контракт с футболистом. Россиянин выступал за вторую команду "Вильярреала", отыграв с 2014 года 71 матч и забив 4 мяча.