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Ильсур Метшин: Бердыев, который ушел из "Рубина", и тот, который, может, вернется – это два разных человека

Бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин не считает, что возвращение в клуб Курбана Бердыева - это шаг назад.

"Нет, я так не считаю, хотя есть разные мнения на этот счёт. Курбан Бекиевич – один из лучших тренеров российской Премьер-Лиги. Его любят и ему благодарны в Татарстане, в Казани. Я к нему отношусь с большим уважением.

Кроме того, тот Курбан Бердыев, который ушёл, и тот, который, может быть, вернётся – это два разных человека. Люди склонны меняться. Кто не делает ошибок? Я вам могу за прошедший год работы на пальцах двух рук назвать те ошибки, которые я бы сейчас не сделал", - цитирует Метшина "БИЗНЕС Online".
Теги: Рубин Бердыев
Сегодня, 09:52
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 11:21) #
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Бердыев это да, может и два разных человека. А вот Вас как функционеров, руководителей можно отправлять на пенсию. За 4 года так и не смогли вылезти из той опы в которой оставил после ухода тот же самый Бердыев.
Регистрация: 20.06.2016
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