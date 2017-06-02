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Ильсур Метшин: Бердыев, который ушел из "Рубина", и тот, который, может, вернется – это два разных человека (1)
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Ильсур Метшин: Бердыев, который ушел из "Рубина", и тот, который, может, вернется – это два разных человека
Бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин не считает, что возвращение в клуб Курбана Бердыева - это шаг назад.
"Нет, я так не считаю, хотя есть разные мнения на этот счёт. Курбан Бекиевич – один из лучших тренеров российской Премьер-Лиги. Его любят и ему благодарны в Татарстане, в Казани. Я к нему отношусь с большим уважением.
Кроме того, тот Курбан Бердыев, который ушёл, и тот, который, может быть, вернётся – это два разных человека. Люди склонны меняться. Кто не делает ошибок? Я вам могу за прошедший год работы на пальцах двух рук назвать те ошибки, которые я бы сейчас не сделал", - цитирует Метшина "БИЗНЕС Online".
"Нет, я так не считаю, хотя есть разные мнения на этот счёт. Курбан Бекиевич – один из лучших тренеров российской Премьер-Лиги. Его любят и ему благодарны в Татарстане, в Казани. Я к нему отношусь с большим уважением.
Кроме того, тот Курбан Бердыев, который ушёл, и тот, который, может быть, вернётся – это два разных человека. Люди склонны меняться. Кто не делает ошибок? Я вам могу за прошедший год работы на пальцах двух рук назвать те ошибки, которые я бы сейчас не сделал", - цитирует Метшина "БИЗНЕС Online".
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