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Роман Бабаев: в ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в клубе довольны работой главного тренера Виктора Гончаренко, передает "СЭ".
– Согласны, что назначение Гончаренко – это стопроцентное попадание?
– Далекоидущие выводы делать рано, но мы очень довольны работой Виктора Михайловича. Изначально понимали, чего можно ждать от этого сотрудничества. На тот момент Гончаренко был для нас оптимальным вариантом. В ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини. Мы не ведем, как вы сказали, агрессивную трансферную политику (улыбается). Делаем ставку на молодых игроков и своих воспитанников.
Поэтому в свое время предусмотрели определенные условия возвращения Гончаренко из "Уфы". Хотя тогда еще не знали, покинет ли ЦСКА Слуцкий. Но очевидно, что специалисты уровня Виктора Михайловича на дороге не валяются. Даже странно, что долгое время большие российские клубы не обращали на него внимания.
– Согласны, что назначение Гончаренко – это стопроцентное попадание?
– Далекоидущие выводы делать рано, но мы очень довольны работой Виктора Михайловича. Изначально понимали, чего можно ждать от этого сотрудничества. На тот момент Гончаренко был для нас оптимальным вариантом. В ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини. Мы не ведем, как вы сказали, агрессивную трансферную политику (улыбается). Делаем ставку на молодых игроков и своих воспитанников.
Поэтому в свое время предусмотрели определенные условия возвращения Гончаренко из "Уфы". Хотя тогда еще не знали, покинет ли ЦСКА Слуцкий. Но очевидно, что специалисты уровня Виктора Михайловича на дороге не валяются. Даже странно, что долгое время большие российские клубы не обращали на него внимания.
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