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Роман Бабаев: в ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в клубе довольны работой главного тренера Виктора Гончаренко, передает "СЭ".

– Согласны, что назначение Гончаренко – это стопроцентное попадание?

– Далекоидущие выводы делать рано, но мы очень довольны работой Виктора Михайловича. Изначально понимали, чего можно ждать от этого сотрудничества. На тот момент Гончаренко был для нас оптимальным вариантом. В ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини. Мы не ведем, как вы сказали, агрессивную трансферную политику (улыбается). Делаем ставку на молодых игроков и своих воспитанников.

Поэтому в свое время предусмотрели определенные условия возвращения Гончаренко из "Уфы". Хотя тогда еще не знали, покинет ли ЦСКА Слуцкий. Но очевидно, что специалисты уровня Виктора Михайловича на дороге не валяются. Даже странно, что долгое время большие российские клубы не обращали на него внимания.
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 09:55
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9
(1)
№9 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 10:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Ну разумеется, такое только состоятельному клубу по средствам.

Вот зря ты так... а как же ГВК? Да и мы, к слову, никогда не приглашали и, надеюсь, не будум приглашать условных Манчини.

Цитата: zen-it
Береза, Игнаш, оба в расцвете сил, млять!

Ну о коников свой Васин, у нас Кутепов, а у вас?


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:48) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: zen-it
Береза, Игнаш, оба в расцвете сил


Истинно так... laughing
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:35) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vladimirsb
Цитата: zen-it
Молодых-своих.
Береза, Игнаш, оба в расцвете сил, млять!

Скоро халява кончится...а у вас и таких не будет- все переsрались между собой , как банка с гадюками-одно шипение во главе с неадекватным Геной Орловым!

По меньше читай газет!
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:31) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zen-it
Молодых-своих.
Береза, Игнаш, оба в расцвете сил, млять!

Скоро халява кончится...а у вас и таких не будет- все переsрались между собой , как банка с гадюками-одно шипение во главе с неадекватным Геной Орловым!
Регистрация: 21.03.2010
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:27) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Молодых-своих.
Береза, Игнаш, оба в расцвете сил, млять!
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ещё когда он Бате тренировал, очень хотелось чтобы он был Тренером в ЦСКА, круто что так и вышло.


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"бабки свиноухие всё вспоминаете как девками были, при этом тряся седыми свиногрудями и сыпля песком"-Strelok
Регистрация: 22.11.2009
№3 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:26) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: soloz
smile sweat_smile

Чего ты ухмыляешься? Если все бабки, которые вы проsрали на тренеров за последние 5 лет собрать, то можно все РФПЛ пару лет финансировать!!! А толку???
Регистрация: 21.03.2010
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:06) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну разумеется, такое только состоятельному клубу по средствам.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:04) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
smile sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
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