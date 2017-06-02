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"Уфа" будет готовиться к новому сезону дома и в Австрии

Футболисты "Уфы" будут готовиться к новому сезону сначала дома, а потом отправятся в Австрию.

"Команда с 13 по 20 июня будет работать в Уфе. Потом – с 21 по 24 число – мы будем в Москве, а 28 июня вылетим в Австрию на второй сбор. Пробудем там примерно до 10 июля", - рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Р-Спорт
Теги: Уфа
Сегодня, 10:15
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№1 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 10:52) #
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Австрийское правительство Черчесову бонусы должно платить.Как он туда сборную туда повез все туда ломанулись:и Амкар,теперь Уфа,скоро пол России там окажется
Регистрация: 23.09.2016
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