"Уфа" будет готовиться к новому сезону дома и в Австрии

Футболисты "Уфы" будут готовиться к новому сезону сначала дома, а потом отправятся в Австрию."Команда с 13 по 20 июня будет работать в Уфе. Потом – с 21 по 24 число – мы будем в Москве, а 28 июня вылетим в Австрию на второй сбор. Пробудем там примерно до 10 июля", - рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.