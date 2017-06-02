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Губернатор Ростовской области: спасибо Курбану Бекиевичу за красивый футбол

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил экс-наставника "Ростова" Курбана Бердыева за работу в клубе.

"Спасибо тренерскому составу "Ростова" и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них. Отдельные слова благодарности болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед "Ростова".

Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед. Ростов и футбол неотделимы", – написал Голубев в твиттере.
Теги: Ростов Бердыев
Сегодня, 10:19
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№6 Написал: Академия (Сегодня, 11:16) #
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родился через пару дней. оперативно работают
Регистрация: 20.06.2016
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Ростов»
Нормально было,чего там жаловаться то?!
И с долгами немного разгребли, погасили почти все!
т.е. Курбан помог еще и с точки зрения финансов навести порядок.!
И ИГРА была интересная, весной правда стало сбоить,но все равно, есть что вспомнить.
Сейчас придет новый тренер, команда будет омолаживаться(избавимся от старых и дорогих Нобоа и Наваса), продадим Азмуна(пополним бюджет) может Полоза продадим(ему пора сменить клуб),и будет все в лучшем виде.
Будем бороться за призовую тройку.

Ура Ростову! Слава Донскому Казачеству!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№4 Написал: MaximusM (Сегодня, 11:04) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
Цитата: zen-it
Красивым его точно не назовешь!
Результативный, вот это что то ближе.

В корне не согласен.Ростов показывал красивейший футбол.Резкие выходы с обороны,рывки,комбинации,обво
дки,пасы и красивые голы.Зенит показал себя ярче?
Я не болел за Ростов,болею за ЦСКА.Но Ростов заставил в себя влюбить наверно всех болельщиков


Ростов давал результат, но называть этот футбол красивейшим??? 10 человек постоянно на своей половине, 5 подряд результатов 0-0 - это в народе называется антифутболом. Поэтому такое зрелище совершенно противопоказано для просмотра, как и футбол МЮ при Мауре.
Регистрация: 9.04.2017
№3 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 10:46) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: zen-it
Красивым его точно не назовешь!
Результативный, вот это что то ближе.

В корне не согласен.Ростов показывал красивейший футбол.Резкие выходы с обороны,рывки,комбинации,обво
дки,пасы и красивые голы.Зенит показал себя ярче?
Я не болел за Ростов,болею за ЦСКА.Но Ростов заставил в себя влюбить наверно всех болельщиков
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 10:35) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
вам зенит не понять ,когда в провинцию приезжают звезды мирового маштаба. это для города праздник и мужики были рады ...вам похоже уже надоело играть в лч и ле.
Регистрация: 26.04.2016
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:25) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Красивым его точно не назовешь!
Результативный, вот это что то ближе.
Регистрация: 5.04.2017
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