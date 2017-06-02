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Экс-директор "Лиги ТВ": лицемерие "Матч ТВ" напоминает Шурыгину
Бывший генеральный директор "Лиги ТВ" (совместного проекта НТВ-Плюс и РФПЛ) Илья Рустамов прокомментировал действия канала "Матч ТВ", который подал иск к Sports.ru.
"Никто не подает в суд сразу. В данной истории бесит лицемерие "Матч ТВ". Мы все понимаем, почему они подали в суд. Это не вопрос прав и ФНЛ, это - банальное *** (безобразие).
Бесит именно этот факт, просто нужно называть вещи своими именами. "Матч ТВ" никак не борется с пиратством, ну вот вообще никак. Я могу рассказать сходу несколько историй, как они факапили с международными правами. "Матч ТВ" мне напоминает Шурыгину: нажралась, потрахалась со всей деревней, а в суд подала на одного.
Пусть "Матч ТВ" подает в суд на ВКонтакте, Одноклассники, Рутьюб и так далее по списку. Почему "Матч ТВ" не подает в суд на них? Почему они даже не удаляют пиратский контент оттуда? Что за *** (ерунда)? ФНЛ? Да вы *** (обнаглели)?! А знаете почему? Потому что рекламу на всех этих (пиратских) площадках продает Газпром-Медиа", - приводит цитату Рустамова в Фейсбуке "Бизнес-Онлайн".
"Никто не подает в суд сразу. В данной истории бесит лицемерие "Матч ТВ". Мы все понимаем, почему они подали в суд. Это не вопрос прав и ФНЛ, это - банальное *** (безобразие).
Бесит именно этот факт, просто нужно называть вещи своими именами. "Матч ТВ" никак не борется с пиратством, ну вот вообще никак. Я могу рассказать сходу несколько историй, как они факапили с международными правами. "Матч ТВ" мне напоминает Шурыгину: нажралась, потрахалась со всей деревней, а в суд подала на одного.
Пусть "Матч ТВ" подает в суд на ВКонтакте, Одноклассники, Рутьюб и так далее по списку. Почему "Матч ТВ" не подает в суд на них? Почему они даже не удаляют пиратский контент оттуда? Что за *** (ерунда)? ФНЛ? Да вы *** (обнаглели)?! А знаете почему? Потому что рекламу на всех этих (пиратских) площадках продает Газпром-Медиа", - приводит цитату Рустамова в Фейсбуке "Бизнес-Онлайн".
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