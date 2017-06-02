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Экс-директор "Лиги ТВ": лицемерие "Матч ТВ" напоминает Шурыгину

Бывший генеральный директор "Лиги ТВ" (совместного проекта НТВ-Плюс и РФПЛ) Илья Рустамов прокомментировал действия канала "Матч ТВ", который подал иск к Sports.ru.

"Никто не подает в суд сразу. В данной истории бесит лицемерие "Матч ТВ". Мы все понимаем, почему они подали в суд. Это не вопрос прав и ФНЛ, это - банальное *** (безобразие).

Бесит именно этот факт, просто нужно называть вещи своими именами. "Матч ТВ" никак не борется с пиратством, ну вот вообще никак. Я могу рассказать сходу несколько историй, как они факапили с международными правами. "Матч ТВ" мне напоминает Шурыгину: нажралась, потрахалась со всей деревней, а в суд подала на одного.

Пусть "Матч ТВ" подает в суд на ВКонтакте, Одноклассники, Рутьюб и так далее по списку. Почему "Матч ТВ" не подает в суд на них? Почему они даже не удаляют пиратский контент оттуда? Что за *** (ерунда)? ФНЛ? Да вы *** (обнаглели)?! А знаете почему? Потому что рекламу на всех этих (пиратских) площадках продает Газпром-Медиа", - приводит цитату Рустамова в Фейсбуке "Бизнес-Онлайн".
Сегодня, 10:53
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№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Прикольное интервью, живенько так.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: язва (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это что сейчас я пытался прочесть?

меня на этом сайте банят за скромный мат.. а сами выкладывают такое аж уши вянут


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
зато без цензуры и в лоб
кстати, там во главе ж как раз своя шурыгина (или как там ее)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: kruga (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уважение этому джентельмену) Всю правду рассказал


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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