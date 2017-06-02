СМИ: Мохамед Салах согласовал детали контракта с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах близок к переходу в "Ливерпуль", информирует Football Italia.Представители 24-летнего египтянина уже согласовали условия личного контракта своего клиента с английским клубом. Если трансфер состоится, Салах будет получать 4,5 миллиона евро в год."Рома" хочет выручить за Салаха 40 млн евро, однако "Ливерпуль" намерен снизить цену, использовав тот факт, что римлянам нужно до 30 июня совершить одну существенную продажу, чтобы сбалансировать бюджет в рамках финансового фэйр-плей.