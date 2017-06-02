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СМИ: Мохамед Салах согласовал детали контракта с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах близок к переходу в "Ливерпуль", информирует Football Italia.

Представители 24-летнего египтянина уже согласовали условия личного контракта своего клиента с английским клубом. Если трансфер состоится, Салах будет получать 4,5 миллиона евро в год.

"Рома" хочет выручить за Салаха 40 млн евро, однако "Ливерпуль" намерен снизить цену, использовав тот факт, что римлянам нужно до 30 июня совершить одну существенную продажу, чтобы сбалансировать бюджет в рамках финансового фэйр-плей.
Теги: Салах Ливерпуль Рома
Сегодня, 10:58
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№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 11:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
для полузащитника забивает он прилично, но то Италия...в Англии до этого не очень заладилось

Просто непонятна была его роль в Челси... недавний пример Де Брёйне! Клоппу как раз нужны крайки, одного Мане мало!
С другой стороны я не понимаю почему не глядят в сторону Шакири!!! pensive
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
для полузащитника забивает он прилично, но то Италия...в Англии до этого не очень заладилось


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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