УЕФА вручил награду Франческо Тотти

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти удостоился награды от президента УЕФА Александера Чеферина."Награда президента УЕФА - это признание выдающихся достижений, высочайшего профессионализма и исключительных личных качеств. Все перечисленное в полной мере относится к Тотти, который играл за "Рому" почти четверть века.Мои поздравления, Франческо, с такой фантастической карьерой, она стала проявлением исключительной верности и преданности "Роме" и всему футболу", - сказал Чеферин.