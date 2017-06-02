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УЕФА вручил награду Франческо Тотти

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти удостоился награды от президента УЕФА Александера Чеферина.

"Награда президента УЕФА - это признание выдающихся достижений, высочайшего профессионализма и исключительных личных качеств. Все перечисленное в полной мере относится к Тотти, который играл за "Рому" почти четверть века.

Мои поздравления, Франческо, с такой фантастической карьерой, она стала проявлением исключительной верности и преданности "Роме" и всему футболу", - сказал Чеферин.

Газета.ru
Теги: Тотти Чеферин
Сегодня, 11:23
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