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Франческо Тотти будет награжден президентом УЕФА
Франческо Тотти будет награжден президентом УЕФА
УЕФА вручил награду Франческо Тотти
Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти удостоился награды от президента УЕФА Александера Чеферина.
"Награда президента УЕФА - это признание выдающихся достижений, высочайшего профессионализма и исключительных личных качеств. Все перечисленное в полной мере относится к Тотти, который играл за "Рому" почти четверть века.
Мои поздравления, Франческо, с такой фантастической карьерой, она стала проявлением исключительной верности и преданности "Роме" и всему футболу", - сказал Чеферин.
Газета.ru
"Награда президента УЕФА - это признание выдающихся достижений, высочайшего профессионализма и исключительных личных качеств. Все перечисленное в полной мере относится к Тотти, который играл за "Рому" почти четверть века.
Мои поздравления, Франческо, с такой фантастической карьерой, она стала проявлением исключительной верности и преданности "Роме" и всему футболу", - сказал Чеферин.
Газета.ru
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