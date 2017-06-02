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Ильсур Метшин: Бердыев, который ушел из "Рубина", и тот, который, может, вернется – это два разных человека (1)
Ильсур Метшин: Бердыев, который ушел из "Рубина", и тот, который, может, вернется – это два разных человека (1)
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Станислав Черчесов: можно ли Дзюбу назвать лидером коллектива? Лидеров не назначают, они выкристаллизовываются (5)
Станислав Черчесов: можно ли Дзюбу назвать лидером коллектива? Лидеров не назначают, они выкристаллизовываются (5)
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Илья Кутепов: Черчесов и Каррера? Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней
Илья Кутепов: Черчесов и Каррера? Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней
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Кобин и Каниболоцкий покинули донецкий "Шахтер" (2)
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Франческо Тотти будет награжден президентом УЕФА
Франческо Тотти будет награжден президентом УЕФА
Зинедин Зидан мотивирует игроков "Реала" фильмом "300 спартанцев"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед финалом Лиги чемпионов показал своим подопечным фрагменты фильма "300 спартанцев".
Французский наставник хочет, чтобы его футболисты прониклись духом спартанского царя Леонида и его воинов, готовых без колебания пасть на поле битвы ради спасения родины.
Напомним, матч "Реал" - "Ювентус" состоится 3 июня в Кардиффе.
Газета.ru
Французский наставник хочет, чтобы его футболисты прониклись духом спартанского царя Леонида и его воинов, готовых без колебания пасть на поле битвы ради спасения родины.
Напомним, матч "Реал" - "Ювентус" состоится 3 июня в Кардиффе.
Газета.ru
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