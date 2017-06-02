Зинедин Зидан мотивирует игроков "Реала" фильмом "300 спартанцев"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед финалом Лиги чемпионов показал своим подопечным фрагменты фильма "300 спартанцев".Французский наставник хочет, чтобы его футболисты прониклись духом спартанского царя Леонида и его воинов, готовых без колебания пасть на поле битвы ради спасения родины.Напомним, матч "Реал" - "Ювентус" состоится 3 июня в Кардиффе.