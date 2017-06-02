Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная России попросила заменить самолет для вылета в Венгрию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что попросил заменить самолет для вылета в Венгрию в преддверии товарищеского матча с местной национальной командой (5 июня).

– В субботу вы отправитесь в Будапешт. Успеете посмотреть финал Лиги чемпионов?

– Успеваем: в семь вылетаем, в восемь прилетаем, в 20.45 будем на месте. Все просчитано. Хотя мы хотели в шесть вылететь, но венгры предоставили нам не тот самолет, который нас устраивает. Самолет, который подходит нашим требованиям, будет в семь часов, – цитирует Черчесова "СЭ".
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 11:36
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pikaldi
Ну а***рки....не тот самолет , который нас устраивает......сборная в рейтинге в шестом десятке ...*** слов нет

ну так а зарплаты в тройке, наверное
отсюда и запросы звезд)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну а***рки....не тот самолет , который нас устраивает......сборная в рейтинге в шестом десятке ...*** слов нет
Регистрация: 25.01.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.