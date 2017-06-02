Георгий Джикия: готов пойти четвертым в связку Кьеллини - Бонуччи - Барцальи

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал кому симпатизирует в финале Лиги чемпионов.– "Реал" мне симпатичен, всегда слежу за ними. Их игра мне нравится.– В финале она будет наказана!– Если надо – готов четвертым к ним.– Значит, надо прыгнуть еще выше! Пока что готовимся к ближайшим матчам. К Венгрии уже и сам потихоньку готовлюсь: посматриваю кое-что в интернете. А про Роналду все еще успеют объяснить.