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Георгий Джикия: готов пойти четвертым в связку Кьеллини - Бонуччи - Барцальи

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал кому симпатизирует в финале Лиги чемпионов.

– За кого будете болеть в Лиге чемпионов?

– "Реал" мне симпатичен, всегда слежу за ними. Их игра мне нравится.

– Но у "Ювентуса" – лучшая защита в Европе.

– В финале она будет наказана!

– Кого бы вы могли заменить из трио Кьеллини, Бонуччи и Барцальи?

– Если надо – готов четвертым к ним.

– Роналду вообще возможно сдержать, если ты не "Ювентус"? Человек может выпрыгнуть на метр выше всех.

– Значит, надо прыгнуть еще выше! Пока что готовимся к ближайшим матчам. К Венгрии уже и сам потихоньку готовлюсь: посматриваю кое-что в интернете. А про Роналду все еще успеют объяснить.

Матч ТВ
Теги: Джикия Реал Ювентус Сборная России
Сегодня, 11:50
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