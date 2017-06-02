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Георгий Джикия: готов пойти четвертым в связку Кьеллини - Бонуччи - Барцальи
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал кому симпатизирует в финале Лиги чемпионов.
– За кого будете болеть в Лиге чемпионов?
– "Реал" мне симпатичен, всегда слежу за ними. Их игра мне нравится.
– Но у "Ювентуса" – лучшая защита в Европе.
– В финале она будет наказана!
– Кого бы вы могли заменить из трио Кьеллини, Бонуччи и Барцальи?
– Если надо – готов четвертым к ним.
– Роналду вообще возможно сдержать, если ты не "Ювентус"? Человек может выпрыгнуть на метр выше всех.
– Значит, надо прыгнуть еще выше! Пока что готовимся к ближайшим матчам. К Венгрии уже и сам потихоньку готовлюсь: посматриваю кое-что в интернете. А про Роналду все еще успеют объяснить.
Матч ТВ
– За кого будете болеть в Лиге чемпионов?
– "Реал" мне симпатичен, всегда слежу за ними. Их игра мне нравится.
– Но у "Ювентуса" – лучшая защита в Европе.
– В финале она будет наказана!
– Кого бы вы могли заменить из трио Кьеллини, Бонуччи и Барцальи?
– Если надо – готов четвертым к ним.
– Роналду вообще возможно сдержать, если ты не "Ювентус"? Человек может выпрыгнуть на метр выше всех.
– Значит, надо прыгнуть еще выше! Пока что готовимся к ближайшим матчам. К Венгрии уже и сам потихоньку готовлюсь: посматриваю кое-что в интернете. А про Роналду все еще успеют объяснить.
Матч ТВ
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