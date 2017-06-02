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"Реал" в составе 25 футболистов отправился в Кардифф

"Реал" отправился в Кардифф на финал Лиги чемпионов с "Ювентусом". Зинедин Зидан взял с собой 25 футболистов, среди которых его сын Энцо.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило.

Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Энцо Зидан.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано, Альваро Мората.

Напомним, игра состоится 3 июня.
Теги: Реал
Сегодня, 11:53
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