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Роман Бабаев: Головин и Чалов - это скорее исключения из правил, трудяги
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб имеет предложения по аренде Константина Базелюка от клубов премьер-лиги. По его словам, это связано с тем, что 24-летний футболист провел хороший отрезок карьеры в "Эшториле".
– Головин и Чалов по менталитету, отношению к делу сильно отличаются от Базелюка, про которого многие уже позабыли?
– А я вам готов напомнить про Базелюка. У нас много обращений по поводу Кости, в том числе от команд РФПЛ, которые хотят взять его в аренду. Он провел неплохой отрезок карьеры в Португалии.
Нельзя обвинять Базелюка в том, что он такой или сякой. Просто Саша и Федя – это скорее исключения из правила. Трудяги, у них работа на первом месте, а развлечения отходят на второй и даже третий план. Да и объективно по уровню мастерства и таланта Головин и Чалов посильнее Базелюка, хотя и Костя обладает сильными качествами.
СЭ
– Головин и Чалов по менталитету, отношению к делу сильно отличаются от Базелюка, про которого многие уже позабыли?
– А я вам готов напомнить про Базелюка. У нас много обращений по поводу Кости, в том числе от команд РФПЛ, которые хотят взять его в аренду. Он провел неплохой отрезок карьеры в Португалии.
Нельзя обвинять Базелюка в том, что он такой или сякой. Просто Саша и Федя – это скорее исключения из правила. Трудяги, у них работа на первом месте, а развлечения отходят на второй и даже третий план. Да и объективно по уровню мастерства и таланта Головин и Чалов посильнее Базелюка, хотя и Костя обладает сильными качествами.
СЭ
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