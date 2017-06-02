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Роман Бабаев: Головин и Чалов - это скорее исключения из правил, трудяги

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб имеет предложения по аренде Константина Базелюка от клубов премьер-лиги. По его словам, это связано с тем, что 24-летний футболист провел хороший отрезок карьеры в "Эшториле".

– Головин и Чалов по менталитету, отношению к делу сильно отличаются от Базелюка, про которого многие уже позабыли?

– А я вам готов напомнить про Базелюка. У нас много обращений по поводу Кости, в том числе от команд РФПЛ, которые хотят взять его в аренду. Он провел неплохой отрезок карьеры в Португалии.

Нельзя обвинять Базелюка в том, что он такой или сякой. Просто Саша и Федя – это скорее исключения из правила. Трудяги, у них работа на первом месте, а развлечения отходят на второй и даже третий план. Да и объективно по уровню мастерства и таланта Головин и Чалов посильнее Базелюка, хотя и Костя обладает сильными качествами.

СЭ
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 11:57
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