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Артем Дзюба пропустит тренировку сборной из-за проблем с коленом

Нападающий сборной России Артем Дзюба сегодня не будет тренироваться с командой из-за проблем с коленом.

"Артем Дзюба не примет участия в тренировке. Дзюба накануне тренировался с ограничениями ввиду с сохраняющимся лимитом в движениях в коленном суставе. Признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет, но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно.

Артем остался в отеле для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения игрока", – информирует пресс-служба сборной в твиттере.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 12:35
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№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Путь Погребняка

Погреб хоть успел в Англии чуть чуть пошуметь.
Этому ипанату такое не светит.
Регистрация: 22.09.2007
№12 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:03) #
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online

Опять шутил в столовке, танцевал на столе и в салате подскальзнулся? smirk его на поле и не бьют особо по ногам, скорее это он в штрафной, как слон в посудной лавке, валиться на защитников и локтями работает. Черчесову надо с этим, что - то решать, в конце концов он не Левандовски, чтобы выйти и пятёру за восемь минут отгрузить. Человек в атаке строго зависимый от хороших передач!
Регистрация: 1.06.2017
№11 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:00) #
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online

Цитата: avnik
А его взвешивали?

Пока взвесили только большие яйца.Стучат об колено,вот оно и болит.
Регистрация: 26.08.2010
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:50) #
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online

в сб мало платят
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:46) #
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online

Зениту нужно смотреть подмену Дзюбе, например, Погребняк или Бухаров
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 13:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
А его взвешивали?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Путь Погребняка. Гоните уже этого симулирующего дегенерата из сборной.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Опять язык свалился до колен, верим Дзю!


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
может его уже отравить домой, в питер? или на острова в тихом океане. пусть человек отдохнет и не заепывает своим коленом других.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:59) #
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Цитата: safonas
а вчера же было все хорошо

Манчини поставил галочку в блокноте. А вообще это Дзагоев №2. Та же судьба его ждет.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:57) #
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online

Цитата: maradona72
Может ему еще не передали, что никто в Индию не полетит?

stuck_out_tongue_winking_eye
"У 3,14дораса коленка болит" Натер, поди, на работе под столом stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:40) #
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Может ему еще не передали, что никто в Индию не полетит?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:40) #
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online

а вчера же было все хорошо


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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