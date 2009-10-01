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Геннадий Зюганов: иностранцы в РФПЛ – это плохо. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказал свое мнение по поводу легионеров в российской премьер-лиге.

"Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.

Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат", – цитирует Зюганова "Р-Спорт".
Сегодня, 12:54
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25
(4)
№25 Написал: debil (Сегодня, 14:59) #
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online

Обратите внимание как ген.сек нашей бывшей партии все задел больше всего обсуждений и комм..ев все таки остался у нас в крови октябрята пионер комсомол ну конечно кандидат и сам член партии ну а про шлюзы оговорился имел виду шлагбаумы перекрывающие дорогу молодым .
Регистрация: 30.06.2016
№24 Написал: borlas (Сегодня, 14:31) #
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online

Цитата: syamtomov
Ставишь телегу впереди лошади: сначала популярность у населения НИОТКУДА, потом - финансовые вливания.


Придурок, а ты как хотел?
Сначала население должно понести деньги в клубы, путём покупки билетов на стадионах или покупки у телевизионщиков право смотреть футбол, а те в свою очередь, забрав свои комиссионные, передадут деньги клубам. По другому никак.
По другому только Гоголь-центры существуют. Бюджетные деньги получили, списдили и сидят довольные.
Деньги зарабатывать надо. Иначе УЕФА заепёт своим ФФП.
Ты думаешь бомжи с их возможностями Халков с Витселями в Китай продают и никого взамен уровневого не берут просто так? Нет просто была у них дыра в бюджете. Затыкать надо было. Конечно можно всю прибыль от продажи газа с нефтью залить в футбол в приказном порядке и положить на участие в евросоревнованиях с прибором. Только зачем нам этот пир во время чумы?
Регистрация: 22.07.2009
№23 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:23) #
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online

Да всё намного проще, лимит нужен, но к этому вопросу надо подходить с умом! В конце 80х начале 90х, сильнейшей лигой в Европе была итальянская, в клубе на поле могли выходить по три легионера, зато какие имена были в Милане (Гуллит, Райкаард, ван Бастен), в Интере (Маттеус, Бреме, Клинсманн), в Наполи(Марадона, Карека,Алемао) и т.д. и при чём в сборную Италии была сумасшедшая очередь из классных футболистов и конкуренция на каждую позицию! И не будут всякую дешевую шелупонь в команды тащить пачками! Ну и уровень зарплат для местных будет не такой запредельный, как ныне, а звёзды должны зарабатывать в соответствии со своим мастерством, но и спрос с них будет особый!
Регистрация: 1.06.2017
№22 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:23) #
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Подлизать у нас все умеют. Головой работать не у всех получается.
Регистрация: 23.09.2008
№21 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
А объяснение простое - никогда запитерасты не умели растить игроков.

Ну, точно больной.
Кто бронзу на ЕВРО-08 взял? Кто там блистал?! Кто ложил покер Ливеру? Кто брал КУЕФА и СУПЕРКУ? Аршавин, Кержаков, Денисов, Малафеев. Этих игроков воспитал Зенит. А у свиней кто появился за последние года?! Такое гомно, как Кутепов я в расчет не беру, я про сильных игроков?! Которые реально чего то добились.
А теперь, свинья безмозговая скажи кто за последние года, у Вас появился?!?
Все, свободен!!
Регистрация: 5.04.2017
№20 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я тоже за потолок зарплат и бонусы .....будет стимул шевелиться на поле. А вот леги к нам едут сплошь говно....тех кто играет на уровне можно пересчитать по пальцам одной руки. Нужны они такие?еще и без лимита....это вопрос...
Регистрация: 24.04.2009
№19 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:05) #
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Цитата: borlas
Цитата: syamtomov
Тебя ещё ничему не научил опыт "обкатки" ЛУЧШИХ из спартаковского дубля в основе "Спартака"?

Ты если в чём то не соображаешь, то лучше молчи - за умного сойдешь.

Ты, смотрю, "первый соображала".
"Звезда КБ-гостевой", мля! laughing
Цитата: borlas
Если сделать стопроцентный лимит, то уровень упадет на ближайшие год-два, может три, но при этом Спартак будет всех епать на внутреннем рынке в этот промежуток времени именно этими лучшими из спартаковского дубля.
Все окажутся в равных финансовых условиях, зп упадут, мастерство постепенно будет повышаться.
Да, при этом ни один российский клуб не выиграет лигу чемпионов и лигу Европы, хотя в последнее время мы и так там не блещем.
И никогда клубы из России не превзойдут европейские топ-клубы в плане финансов, пока футбол не станет таким же популярным среди населения, каким он является в Европе. А соответственно и не смогут российсие клубы нанимать лучших футболистов, чтоб выиграть что то в Европе.

С тобой всё ясно: Ванга футбольная.
Ставишь телегу впереди лошади: сначала популярность у населения НИОТКУДА, потом - финансовые вливания.
Кроме, как о финансах у тебя мозги ни на что не "заточены".
Регистрация: 6.08.2008
№18 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05) #
  • -1
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online

Цитата: Sidhe
Факкт - после развала турнира дублей игроков не появилось, последний - Торбинский, именно из дубля. Ф-А-К-Т, дубовый твой череп - это нечто фактическое.

безумный хряк, в чем отличие турнира дублеров 2001-2007, от турнира молодежки 2008-н.в.?
ты совсем обезумел?
чего ты здесь орешь про Торбу?
ты не понимаешь кто несет ответственность за результат?
Зенит виноват, что в вашем стаде перестало появляться племя?
Питерские виноваты, что в вашей академии черти работают, поэтому нет талантов или таланты загублены?
У вас сейчас построена система полного цикла с нуля до 1й команды Школа-Спартак мол-Спартак2-Спартак, но звезд нет, нет даже средних игроков уровня 80-х и 90-х. Он мне тут про Черенкова рассказывает.
Какие нахер пачки? Одним словом - сумасшедший!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№17 Написал: AnK. (Сегодня, 14:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один знаток футбола выдал перл.
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
товарищ куда вы лезете занимайтесь своим делом кпрф уже можно сказать профуфукали так не лезьте не в свое дело
Регистрация: 20.10.2011
№15 Написал: borlas (Сегодня, 13:49) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: syamtomov
Тебя ещё ничему не научил опыт "обкатки" ЛУЧШИХ из спартаковского дубля в основе "Спартака"?


Ты если в чём то не соображаешь, то лучше молчи - за умного сойдешь.
Дело не в обкатке.
Если сделать стопроцентный лимит, то уровень упадет на ближайшие год-два, может три, но при этом Спартак будет всех епать на внутреннем рынке в этот промежуток времени именно этими лучшими из спартаковского дубля.
Все окажутся в равных финансовых условиях, зп упадут, мастерство постепенно будет повышаться.
Да, при этом ни один российский клуб не выиграет лигу чемпионов и лигу Европы, хотя в последнее время мы и так там не блещем.
И никогда клубы из России не превзойдут европейские топ-клубы в плане финансов, пока футбол не станет таким же популярным среди населения, каким он является в Европе. А соответственно и не смогут российсие клубы нанимать лучших футболистов, чтоб выиграть что то в Европе.
Зато сборная может и сверкнет как Исландцы (или кто там, не помню уже) через какое то время?
Регистрация: 22.07.2009
№14 Написал: avnik море (Сегодня, 13:38) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Выборы видать скоро - коммунизм начал показывать свой оскал...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№13 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:36) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
я за ужесточение лимита на нахождение в гос думе и за зарплату депутатам только за результат работы, а так без оклада


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
шлюзы чего?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:35) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: zen-it
Дебил млять!

Фраза капитана запитерастов - о запитерастах. Не представляйся, по тебе и так за версту видно. Зенытик

Цитата: Sewer 79
тебе мало ФНЛ и турнира молодежных команд?

МНЕ - хватит. А ИГРОКАМ - мало. Факкт - после развала турнира дублей игроков не появилось, последний - Торбинский, именно из дубля. Ф-А-К-Т, дубовый твой череп - это нечто фактическое.
А объяснение простое - никогда запитерасты не умели растить игроков. Ни своих, ни пришедших молодых. А академия и дубль Спартака их каждый год выдавали пачками-от Черенкова до Торбинского. Вот чтоб лишить преимущества СПОРТИВНОГО Спартак - КАБИНЕТНО порушили систему подготовки. А на сборную и на страну - плевать, клуб-то всегда был АНТИроссийским. ЗеГнид.
А теперь включили впитереныть - "как же так, нету футболистов"?! Так ВЫ и порушили, голубые гниды!
Только расформировывать, лечить там нечего - сплошная ГАЗОВАЯ гангрена


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:28) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Кир Мяс
я за ужесточение лимита на легионеров

Чтобы какое то непонятнОЕ, но НАШЕ, ДОМОРОЩЕННОЕ пылилО за основные составы ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ футбольных команд и получало неслабое бабло за своё, так сказать, "мастерство"?
Ерунда это, а не предложение.

Тебя ещё ничему не научил опыт "обкатки" ЛУЧШИХ из спартаковского дубля в основе "Спартака"?
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:25) #
  • -1
  •  (9)
online

я за ужесточение лимита на легионеров
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (7)
online

просто поражаюсь питерским, своего отца мутко топят
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
У нас итак шлюзы открыты на полную, судя по тому какое овно плавает у всех на виду и руководит страной и футболом. Лучше б наоборот прикрыть такие шлюзы и всех кто всплыл через них
Регистрация: 23.03.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:22) #
  • +1
  •  (3)

Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.

Цитата: Sidhe
убрать из РФС запитерастов, разрушивших работавшую прекрасно до первого прихода Мудко систему подготовки игроков? Кто турнир дублей убрал, и сколько игроков после этого появилось?

Что значит "откройте все шлюзы"?
Что он имеет в виду под этими "шлюзами"? flushed
Я думаю, что для появления новых хороших футболистов,не сразу, конечно, а лет через 10, а то и больше, достаточно будет, чтобы около ВСЕХ школ были нормальные футбольные поля, пусть даже и без этих искусственных газонов.
Пацанам дворовым, которые без дела шатаются по улицам, без разницы на каком поле бегать.
И чтобы родителям было не наплевать на здоровье детей.
А то, ведь, как?
Либо совсем нынешние родители болт забивают на детей - как это по Райкину: "родил, на том спасибо" - либо главная цель жизни - ПОСТУПИТЬ В ВУЗ, вернее, КУПИТЬ детям поступление и "учёбу" в этом ВУЗе.
ВСЁ! На этом свои "родительский долг" они считают выполненным.

Да и СМИ должны не просто "больше времени уделять пропаганде здорового образа жизни", а "активно пропагандировать" этот образ жизни.
Школы, конечно, в этом вопросе должны быть "впереди планеты всей".
На кой хрен стране БОЛЬНЫЕ, но зато с дипломом (купленным в рассрочку, естественно") "шпециалисты"?
Стране и обществу нужны ЗДОРОВЫЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ в первую очередь!
А дипломы пусть будут потом уже как приложение.

Но с Менделем, который, по его словам в универе занимался тяжёлой атлетикой (я, например, могу себе представить его в атлетическом зале только в виде грифа для штанги, но уж никак не тем, кто поднимает эту штангу laughing ), у нас так и будет: айфоны, айпады, интернеты, мессенджеры и т. п. - НАШЕ ВСЁ. worried
ДЕТИ В ЖИВУЮ ОБЩАТЬСЯ РАЗУЧИЛИСЬ!!!
У подавляющего большинства детей словарный запас 150-200 слов - как раз для СМС-ок.
А уж внешне выглядят - ужас какой-то!
Недаром в Гейропе придумали стиль одежды "унисекс".
Как раз для таких задохликов, которые сейчас в юном возрасте.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:19) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Для начала нужно сделать зарплаты игроков адекватные их мастерству, затем навести правовой порядок и ослабить влияние агентов, а лет через восемь можно и лимит еще более ужесточать, допустим до 4-5 легов в команде.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15) #
  • -3
  •  (11)
online

Цитата: zen-it
Дебил млять!!!! А за кого Муд-ко подтапливает в последнее время, не за Вас ли!?

он еще один из обезумевших от чемпионства свиней.

Цитата: Sidhe
Кто турнир дублей убрал,

тебе мало ФНЛ и турнира молодежных команд? Чего ты куйню несешь?
может твой спартачок отправить обкатывать в чемпионшип или сегунду


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: критик
первый шлюз-убрать зюганова-на пенсию пряники жевать!

Второй щлюз - убрать из РФС запитерастов, разрушивших работавшую прекрасно до первого прихода Мудко систему подготовки игроков? Кто турнир дублей убрал, и сколько игроков после этого появилось? Н-О-Л-Ь!

Дебил млять!!!! А за кого Муд-ко подтапливает в последнее время, не за Вас ли!?
И кого туда поставить не спартоковских ли людей?!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:59) #
  • -2
  •  (14)
online

Цитата: критик
первый шлюз-убрать зюганова-на пенсию пряники жевать!

Второй щлюз - убрать из РФС запитерастов, разрушивших работавшую прекрасно до первого прихода Мудко систему подготовки игроков? Кто турнир дублей убрал, и сколько игроков после этого появилось? Н-О-Л-Ь!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: критик (Сегодня, 12:57) #
  • +5
  •  (13)
online

первый шлюз-убрать зюганова-на пенсию пряники жевать!
Регистрация: 7.03.2017
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