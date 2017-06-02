Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сесар Навас: долги до сих пор есть, верю, что "Ростов" все погасит

Защитник Сесар Навас рассказал, что "Ростов" все еще имеет перед ним задолженности по заработной плате.

Контракт игрока с "Ростовом" истекает этим летом. По словам футболиста, предложения по продлению контракта от ростовчан он так и не получил и имеет на данный момент предложения от клубов из Испании, Шотландии, Нидерландов, Турции и США.

"Долги до сих пор есть. Хотя я уверен, что в ближайшем будущем "Ростов" все погасит. Верю в это", - передает слова Наваса "Р-Спорт".
Теги: Навас Ростов
Сегодня, 12:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.