"Лацио" продлил контракт с Симоне Индзаги

Итальянский "Лацио" продлил контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги до 2020 года.В четверг Индзаги встретился с президентом "Лацио" Клаудио Лотито и подписал новое соглашение. Согласно контракту, Индзаги будет получать 1,2 миллиона евро в год плюс бонусы.Официально о продлении соглашения будет объявлено в понедельник или вторник.