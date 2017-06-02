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"Лацио" продлил контракт с Симоне Индзаги

Итальянский "Лацио" продлил контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги до 2020 года.

В четверг Индзаги встретился с президентом "Лацио" Клаудио Лотито и подписал новое соглашение. Согласно контракту, Индзаги будет получать 1,2 миллиона евро в год плюс бонусы.

Официально о продлении соглашения будет объявлено в понедельник или вторник.

Р-Спорт
Теги: Лацио
Сегодня, 13:39
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