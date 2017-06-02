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Виталий Мутко прибыл в расположение сборной России

Президент РФС Виталий Мутко прибыл в расположение сборной России в Австрию.

Вице-премьер также отравится в Будапешт, где 5 июня российская команда проведёт товарищеский матч со сборной Венгрии, информирует "Чемпионат".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 13:44
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№4 Написал: debil (Сегодня, 14:33) #
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online

Опять сожрет все пиццы и пиво выпьет ну неталисман он наш это уже ясно каждвый должен заниматся свом делом вот и не будет разрухи .
Регистрация: 30.06.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Зажигать..сердца футболистов
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:10) #
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online

Пропал Калабуховский дом.
Вообще запитерастов к сб подпускать нельзя


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну при Мутко то точно Венгрию сделают!
Регистрация: 1.02.2017
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