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Дмитрий Парфенов продлит контракт с "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов договорился о продлении контракта с клубом.

– Да, договоренность с руководством есть, сейчас на сбор заедем и подпишем (контракт). По срокам контракта также решение примем, – цитирует Парфенова "Р-Спорт".
Теги: Тосно Парфенов
Сегодня, 13:55
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(0)
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AnK.
А что "Тосно" делать в Премьер-лиге?


Отбирать очки у одной команды одного города.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 14:00) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что "Тосно" делать в Премьер-лиге?
Регистрация: 1.02.2017
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