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Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Матч ТВ» рассказал о своих предпочтениях в финале Лиги чемпионов.

– Сейчас вы в Лондоне, но конечная цель вашего визита – город Кардифф. Это так?

– Да. Мы своей группой друзей ездим на все финалы, уже 20 финалов подряд точно посетили, ничего не пропускаем.

– Есть у вас какая-то персональная история, за кого будете болеть в Кардиффе?

– Персональной истории нет. Скорее интереснее смотреть с профессиональной точки зрения, куда двигается футбол, какие направления. Завтрашний матч – подведение итогов футбольного сезона Европы.

– Мы знаем, что была встреча с РЖД, вам подарили часы. Договор не дарили?

– Часы – это хорошо, очень красивые. А что касается договора, то это слишком сложный и конкретный вопрос. Сегодня мы о конкретике не будем говорить, у нас еще есть время.

Матч ТВ
Теги: Семин
Сегодня, 13:57
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№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:00) #
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online

Палыч! Футбол, как речка в песне, движется и не движется.Главное куда ЛОКО движется,а движется он не в том направлении. 8 место.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:12) #
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online

А что касается договора, то это слишком сложный и конкретный вопрос.

Шпалыч, выбивай из них деньги на трансферы, вам в ЛЕ играть! А состава нет


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
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online

хорошая статистика у Палыча.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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