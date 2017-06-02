Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Матч ТВ» рассказал о своих предпочтениях в финале Лиги чемпионов.– Да. Мы своей группой друзей ездим на все финалы, уже 20 финалов подряд точно посетили, ничего не пропускаем.– Персональной истории нет. Скорее интереснее смотреть с профессиональной точки зрения, куда двигается футбол, какие направления. Завтрашний матч – подведение итогов футбольного сезона Европы.– Часы – это хорошо, очень красивые. А что касается договора, то это слишком сложный и конкретный вопрос. Сегодня мы о конкретике не будем говорить, у нас еще есть время.