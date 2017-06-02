Болельщиков в пьяном виде, в масках и с животными не пустят на матчи Кубка конфедераций

Люди в алкогольном опьянении, в масках, с животными, с напитками в стекле или транспарантами не смогут попасть на матчи Кубка конфедераций, сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции."Зрителям спортивных соревнований, в соответствии с данным документом, запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, бросать предметы в направлении других зрителей и спортсменов, оскорблять других лиц, в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов", - говорится в сообщении департамента.Также болельщикам запрещается скрывать свои лица, в том числе масками, публично обнажаться, проникать в технические помещения, выбегать на поле, наносить надписи, приходить на стадион с животными.Кроме этого на стадионы нельзя приносить оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре, пропагандистские материалы экстремистского характера, лазерные указки, радиостанции и средства звукоусиления.