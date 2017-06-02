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Болельщиков в пьяном виде, в масках и с животными не пустят на матчи Кубка конфедераций

Люди в алкогольном опьянении, в масках, с животными, с напитками в стекле или транспарантами не смогут попасть на матчи Кубка конфедераций, сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Зрителям спортивных соревнований, в соответствии с данным документом, запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, бросать предметы в направлении других зрителей и спортсменов, оскорблять других лиц, в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов", - говорится в сообщении департамента.

Также болельщикам запрещается скрывать свои лица, в том числе масками, публично обнажаться, проникать в технические помещения, выбегать на поле, наносить надписи, приходить на стадион с животными.

Кроме этого на стадионы нельзя приносить оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре, пропагандистские материалы экстремистского характера, лазерные указки, радиостанции и средства звукоусиления.

Р-Спорт
Сегодня, 14:22
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(1)
№10 Написал: safonas (Сегодня, 15:12) #
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  •  (0)
online

вот блин, а так хотелось с котом на стадион прийти, он давно об этом мечтал


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:50) #
  • -1
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online

Цитата: пушкин
Неправильно это.

Тебя не пустят. бандерлог? Да не парься, Рожесер, у тебя все равно денег нет


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: Bairys
Ну началось, уже и не прибухнуть перед стадиком?

Бла, да ладно, на обычные матчи сборной тоже не пускают, типа, и я ни разу не видел, как в очереди "домиком" стоят, потому что на ногах уже не держатся - и нормально, проходят smile

а вдруг тут решат по алкотестеру проходить) международный же, чтобы в грязь лицом перед миром и т.д
Регистрация: 10.09.2012
№7 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:42) #
  • +3
  •  (3)
online

А так хотелось собаку на стадион взять.... open_mouth

А если я еще один билет куплю... а хотя нет ему же паспорт болельщика не дадут :(

Цитата: Bairys
Ну началось, уже и не прибухнуть перед стадиком?

А матчи сборной без допинга смотреть сложно)
Регистрация: 26.09.2015
№6 Написал: пушкин спб (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
И С ЖИВОТНЫМИ НЕ ПУСТЯТ

Неправильно это.
Если спартаковцы возьмут с собой детей, их все равно не пустят??? Дети то причём??


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:30) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же без животных - то?! ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Bairys
Ну началось, уже и не прибухнуть перед стадиком?

Бла, да ладно, на обычные матчи сборной тоже не пускают, типа, и я ни разу не видел, как в очереди "домиком" стоят, потому что на ногах уже не держатся - и нормально, проходят smile


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну началось, уже и не прибухнуть перед стадиком?
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Также болельщикам запрещается скрывать свои лица, в том числе масками, публично обнажаться

а чем мешает голый торс?не в трусах же болеть собираются
а на счет скрывать лицо...да вы реально идиоты.на заборе тоже много чего написано, как и у вас в правилах.пронести - не сложно.а оденешь - у нас и так хулиганов вычислить не могут по камерам, а вы тут про такое


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)
online

Всё капец, не поеду! smile
Регистрация: 1.06.2017
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