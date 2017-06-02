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Виталий Мутко: пока купили права только на показ Кубка конфедераций

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию о покупке российским каналами прав на трансляцию игр Кубка конфедераций.

"Это не 120 миллионов долларов, а гораздо меньше. Пока (купили права) только на Кубок конфедераций", – цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 14:40
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