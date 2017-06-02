"Газпром" продлил контракт с "Шальке" до 2022 года

ПАО "Газпром" продлило спонсорский контракт с немецким "Шальке" до 2022 года."Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума", - сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.Сотрудничество гельзенкирхенцев с "Газпромом" длится с 2006 года и является самым продолжительным в бундеслиге.