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"Газпром" продлил контракт с "Шальке" до 2022 года

ПАО "Газпром" продлило спонсорский контракт с немецким "Шальке" до 2022 года.

"Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума", - сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

Сотрудничество гельзенкирхенцев с "Газпромом" длится с 2006 года и является самым продолжительным в бундеслиге.

ТАСС
Теги: Шальке
Сегодня, 14:57
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(1)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Говнопром, сцуки....Участники Великой Отечественной переворачиваются в могилах....
Миллер, гори в аду, сцука...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: debil (Сегодня, 15:07) #
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  •  (1)
online

Что шальке наш газ рекламирует это просто смешно его и так вся европа знает просит и сосет это денежки народные таким образом вывозятся за кордон ...... слова есть но не буду ...
Регистрация: 30.06.2016
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:03) #
  • +2
  •  (2)
online

Пипец!!! Они бы так о Зените-2 заботились, а то там уже скоро Радимов с Бирюковым играть будут, лишь бы не вылетить!!!
Регистрация: 1.06.2017
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