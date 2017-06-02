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"Рубин" предложил Хави Грасии расторгнуть контракт с выплатой годичной компенсации

"Рубин" предложил всему тренерскому штабу Хави Грасии расторгнуть контракты с выплатой годичной компенсации, информирует "Чемпионат".

Действующее соглашение испанского специалиста и его помощников в силе еще три года и на данный момент тренерский штаб не намерен его расторгать.

Ранее сообщалось, что казанцев может возглавить бывший вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев.
Теги: Рубин Грасия
Сегодня, 14:59
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(1)
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
все в Европе знают, что из русских можно выбить приличные контракты, сидеть на попе ровно и ничего не делать - ответственности никакой
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
контракт с тренером был подписан на 4 года?
необычно...обычно сезона на два подписывают и потом уже ставят всякие "+" сезонов пролонгации


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Silence (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (0)

Давно пора делать пункт в договорах о разрыве за неудовлетворительные результаты и без всяких компенсаций. А перед подписанием ставить будущему тренеру задачу перед сезоном. Согласен с задачами? Понял, что будет за невыполнение? Потом уже подписываешь. Тогда будет хоть какая то ответственность за результат у тренеров. А в данной ситуации платите полностью неустойку. Грасию не в чем обвинить.
Регистрация: 30.05.2017
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Цирк! Кто в некоторых наших командах договора заключает? Да они похоже в доле!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (2)
online

что, дурак он, чтоб на это согласиться
Регистрация: 20.04.2016
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